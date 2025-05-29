У берегов Ирландии нашли обломки судна с сокровищами, затонувшего в 1787 году
В Ирландии нашли обломки британского судна «Recovery», затонувшего загадочным образом в 1787 году. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.
По данным источника, открытие сделала экспедиция под руководством Эдмонда О’Бирна — специалиста по затонувшим суднам. Корабль перевозил ценные изделия, которые принадлежали ирландскому банкиру Джону Ла Тушу. На глубине двадцати метров оказались артефакты прошлых эпох, включая медный чайник и чернильницы. Сокровищам удалось сохраниться даже спустя сотни лет.
Во время крушения погибли шесть человек, в том числе двое сыновей капитана. Как предполагает эксперт, судно могло выйти на мелководье, а после «оказаться во власти моря». Точную причину смогут назвать только после дальнейших исследований.
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