У беженцев с Украины за границей массово отбирают детей

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У украинских беженцев в Европе массово отбирают детей и лишают их родительских прав. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Издание ранее сообщало о нескольких подобных случаях в Германии. Такой же инцидент зафиксирован на этот раз в Британии. В Лондоне у 34-летней украинки Виктории Щелко, которая на родине была участницей различных шоу и моделью, три месяца назад забрали десятилетнюю дочь. Причина не называется.
Согласно сообщению, по делу Щелко прошло уже несколько судебных заседаний, по итогам которых женщине запретили приближаться к ребенку, а также сдать паспорта и удалить из соцсетей всю информацию об этом.
«Страна» утверждает, что таких инцидентов уже более ста по всей Европе. При этом украинские власти никак не помогают своим гражданам, у которых отобрали детей.
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Согласно сообщению, по делу Щелко прошло уже несколько судебных заседаний, по итогам которых женщине запретили приближаться к ребенку, а также сдать паспорта и удалить из соцсетей всю информацию об этом.
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Элина Позднякова