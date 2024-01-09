В Румынии украинцы напали на соотечественника, сбежавшего от мобилизации

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В Румынии украинские беженцы ополчились на соотечественника призывного возраста, сбежавшего от мобилизации в Европу. Об этом пишет Телеграм-канал «Военкоры русской весны».
«Сбежавшие в Европу украинские уклонисты отловили уклониста и жёстко наехали на него», — говорит комментатор за кадром.
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Диана Аванесян