У бывшего инспектора столичной ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае

Николай Степанович Гумилёв, поэт Серебряного века, знаменит не только своими литературными трудами, но и тем, что долгое время состоял в браке с легендарной поэтессой Анной Ахматовой и был отцом её единственного ребёнка. В честь 139-летия со дня рождения драматурга «Радио 1» рассказывает о его биографии и интересных фактах личной жизни.