У бывшего инспектора столичной ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае

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Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Объединённых Арабских Эмиратов запрос об изъятии в пользу российского государства пяти квартир в Дубае. Их общая стоимость составляет не менее 65 миллионов рублей, а принадлежит недвижимость бывшему инспектору ДПС из Москвы.
Об этом рассказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом, проходившей в Абу-Даби, передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе общения он делился опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена.
По словам Генпрокурора РФ, в январе 2025 года в компетентные органы Эмиратов направлены соответствующие документы для исполнения данного судебного решения.
Лефортовский районный суд города Москвы в декабре 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.
Установлено, что за время своей службы в дорожно-патрульной службе (ДПС) мужчина вместе со своими родственниками и друзьями приобрёл более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, и автомобиль. У Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, деньги хранились в банковских ячейках. При этом сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.
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«Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам», — сказал Краснов.
По словам Генпрокурора РФ, в январе 2025 года в компетентные органы Эмиратов направлены соответствующие документы для исполнения данного судебного решения.
«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — добавил глава российского надзорного ведомства.
Лефортовский районный суд города Москвы в декабре 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.
Установлено, что за время своей службы в дорожно-патрульной службе (ДПС) мужчина вместе со своими родственниками и друзьями приобрёл более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, и автомобиль. У Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, деньги хранились в банковских ячейках. При этом сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.
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Александр Бойцов