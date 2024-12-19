Генпрокуратура выявила серьёзные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

Фото: Фотобанк Московской области
Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, в надзорном ведомстве завершили очередную масштабную проверку, по итогам которой зафиксированы большие нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. В их числе неэффективное использование денежных средств.
Также Краснов подчеркнул, что большой проблемой являются учебники, поскольку регулярные изменения образовательных процессов приводят к устареванию методических пособий.
Генпрокурор добавил, что внёс акты реагирования и обязал министров навести порядок и обеспечить обучение детей по актуальным учебникам.
Кроме того, Краснов отметил, что в текущем году прокурорами были пресечены свыше 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлечены к ответственности около двух тысяч должностных лиц, которые не справились с задачей систематизации учебного процесса.
О результатах всех проверок Краснов сообщил президенту России Владимиру Путину.
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Также Краснов подчеркнул, что большой проблемой являются учебники, поскольку регулярные изменения образовательных процессов приводят к устареванию методических пособий.
Генпрокурор добавил, что внёс акты реагирования и обязал министров навести порядок и обеспечить обучение детей по актуальным учебникам.
Кроме того, Краснов отметил, что в текущем году прокурорами были пресечены свыше 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлечены к ответственности около двух тысяч должностных лиц, которые не справились с задачей систематизации учебного процесса.
О результатах всех проверок Краснов сообщил президенту России Владимиру Путину.
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Анастасия Чинкова