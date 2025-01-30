Четыре инспектора ДПС задержаны за вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове

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За вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове задержаны четверо сотрудников ДПС. Как пишет 1rnd, ссылаясь на силовиков, сначала постовые попросили у военного документы.
«Да, машина была снята с учета, я не успел поставить ее на учет, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия. В Ростов я прибыл для получения военного оборудования. Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня взяли 25 штук — я их дал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — пояснил пострадавший.
Он добавил, что второй экипаж получил от него еще 25 тысяч. Как уточнили журналисты, в настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении сотрудников ДПС. Кроме того, пострадавший потребовал, чтобы сотрудники извинились публично.
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