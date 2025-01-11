Краснов: Прокурорам нужно оперативно решать вопросы мер поддержки участников СВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.