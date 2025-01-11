Краснов: Прокурорам нужно оперативно решать вопросы мер поддержки участников СВО

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Прокурорам следует оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников специальной военной операции и их родным. Такую задачу перед коллегами поставил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Об этом он сказал в своём выступлении на торжественной встрече в канун профессионального праздника, который работники надзорного ведомства отметят уже в это воскресенье, 12 января, передаёт «Первый канал». По словам генпрокурора, те, чьё призвание — стоять на страже закона, во все времена отличались преданностью делу, обострённым чувством справедливости и высоким профессионализмом.
Например, многодетная мать из Санкт-Петербурга обратилась в прокуратуру после того, как её супруг отправился служить в зону СВО. Старшая дочь Кристина училась в Медицинском университете на платной основе, но перевестись на бюджет по квоте для детей военнослужащих не удалось. В вузе сослались на нехватку бюджетных мест. Ректору внесли прокурорское представление, после чего вопрос быстро решился.
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Александр Бойцов