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У бывшей российской легкоатлетки нашли аккаунт в OnlyFans

У знаменосца сборной Кипра на ОИ-2024 Куличенко обнаружили аккаунт на OnlyFans
23 июля 2024, 18:57
Фото: iStock/M-Production

Фото: iStock/M-Production

У знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елены Куличенко обнаружили аккаунт в OnlyFans. Об этом сообщает Greek City Times.
Уточняется, что на обнаруженной на платформе странице журналисты нашли обнаженные снимки спортсменки. Согласно информации источника, Куличенко было предложено удалить страничку на данном ресурсе, однако она отказалась.

Адвокаты 21-летней легкоатлетки сообщили, что выложенные на сайте фотографии и видео не имеют никакого отношения к их клиентке, поскольку они были созданы с помощью искусственного интеллекта.



В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. В настоящее время девушка живет и учится в США.

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Тюменские силовики выставили на продажу машины с нюансами по низким ценам
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/rep0rter

Уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Об этом сообщает 72.ru.
Всего силовики выставили на продажу две «Газели». Одна из них ждет покупателя в поселке Боровском. Микроавтобус белого цвета, с пробегом более 200 тыс. километров. У него имеются нюансы в виде проступающей сквозь краску коррозии.

За такой автомобиль силовики просят 238 тыс. рублей. Также на продажу выставлена еще одна «Газель», которая находится в Тобольске. Ее пробег составляет порядка 250 тыс. километров. Из ​недостатков — ​ржавчина по кузову. Ее стоимость составляет 138 тыс. рублей.

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В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме
23 июля 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково продолжается подготовка к зиме. В этом году там идёт масштабная модернизация котельных и сетей. О её ходе глава округа Андрей Булгаков рассказал на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Завершён капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Комсомольская от котельной на ул. Сиреневая. Готовность участка от котельной №1 в микрорайоне Щёлково-7 составляет 90%», – информировал Булгаков.
По его словам, продолжается капремонт центрального теплового пункта-1 в Щёлково-3; котельный на ул. Сиреневая и Институтская; котельной №3 на ул. Текстильщиков; котельной на ул. Московская. Начинается строительство двух котельных во Фрянове.
«Традиционно разобрали обращения жителей. По всем темам видим снижение. Есть точечные недоработки управляющих компаний и подрядчиков в домах и дворах. Их максимально оперативно исправляем», – отметил Булгаков.
Он добавил, что в субботу в парке Усадьбы Фряново состоится костюмированный бал. А 24 июля пройдёт очистка берегов Большого Медвежьего озера.

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#московская область
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В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер легендарный жираф Самсон
23 июля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Валерий Шустов

Легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. Об этом говорится в Telegram-канале столичного зоосада.
Уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно. Животное скончалось 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Согласно информации источника, 30 лет для жирафа — это как 100 лет для человека.

В Москву Самсон приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. Жираф был дружелюбным, а также регулярно общался с посетителями зоопарка.

В начале января текущего года сообщалось о смерти кота Виктора, которого осенью 2019 года не пустили на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот». На момент смерти любимцу публики было восемь лет.

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#общество
#москва
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«Раньше, чем бегать»: Девочка-роллер из Подмосковья стала рекордсменкой России в год и 7 месяцев
23 июля 2024, 18:39

Фото: Радио 1

Егорова Варвара в один год и семь месяцев попала в книгу Рекордов России как самый юный роллер. Девочка родилась в семье роллеров: два брата, сестра и родители — все катаются. У них даже есть своя школа в Подольске. Сейчас Варвара свободно проезжает более двух километров, принимает участие в фестивалях по этому спорту.
В редакцию «Радио 1» пришла вся семья роллеров Егоровых и рассказала, с чего все началось и как поставился рекорд.

«Так получилось, что она только-только начала ходить, а уже встала на ролики. Научилась кататься раньше, чем бегать. Все началось с того, что после семи дней после ее рождения, мы первый раз привезли ее в нашу школу роллеров. Она там сидела в коляске, наблюдала, как другие дети катаются. Потом мы начали доставать ее из коляски, она ползала, смотрела, а в 1,5 года увидела маленькие ролики и попросила. Старшая сестра надела ей ролики, защиту и с ней постояла, так все и пошло. Потом жена начала ее выставлять на коврики, она начала ходить потихоньку. Она прошла практически всю нашу методику, которую я выстраиваю много лет», — рассказал папа Вари Вячеслав Егоров.

Мама Аннас Саменас добавила, что страха у Вари совсем нет, и сейчас она уже заезжает на горки и трамплины.

«Мы склоняемся к мысли, что у нее нет другого представления. Она видит, что все катаются, для нее это как говорить, как ходить. Страха вообще нет. Даже на улице просто надевает ролики и катается, а я бегаю за ней и переживаю, когда она набирает большие скорости», — поделилась она.
Фото: Радио 1

Родители рассказали, что идею «податься» на рекорд в шутку заявила бабушка Вари, и все сначала посмеялись, а потом решили, что стоит попробовать.

«Бабушка Вари увидела очередное видео и сказала в шутку: «А это не заявка на рекорд?». Я посмеялась, а потом в один из вечеров решила-таки отправить заявку. Была сложность, что Варе даже самые маленькие ролики были не по размеру. У нее на тот момент был 22 размер, а самые маленькие начинались с 23. И еще была сложность, что это была зима, а зал у нас не такой большой, чтобы ехать по прямой 172 метра. Нам нужно было побить предыдущий рекорд мальчика, которому было около трех лет. Мы купили дорожное колесо и сняли видео. Его, кстати, не с первого раза приняли. Когда варвара стала рекордсменкой мы не понимали, что делать, растерялись, хотя и ждали этого.А сейчас для нас уже это в порядке вещей», — рассказала мама рекордсменки-роллера.

Фото: Радио 1

Школа у Егоровых, по их рассказам, появилась в 2021 году. И когда их спрашивают, за какой срок можно научиться свободно кататься на роликах, они отвечают, что хватит 5-6 занятий.

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100 тысяч за донос на мигрантов: Эксперт прокомментировал новое предложение депутата
Эксперт по миграции Коженов: 100 тысяч за мигрантов — как сигнал инопланетянам
23 июля 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов. Он считает, что такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые потенциально представляют опасность для страны.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» посмеялся над таким предложением, отметив, что оно похоже на чушь.

«А кто будет платить эти деньги? Депутат? Это технически нереализуемо. У нас есть отдельные люди, бизнесмены, крупные деятели, которые обещают заплатить за что-то и платят. А когда депутат говорит, что чьими-то деньгами надо решить проблему, которая создана по причине того, что у нас законы устаревшие… непонятно, как такое комментировать. Правильно говорить тогда уже, что нужно отправить сигнал инопланетянам, чтобы они прилетели и показали лазером, где нелегалы», — поделился собеседник.

Он добавил, что как таковых ужесточенных мер по пребыванию мигрантов нет.

«Те, кто понимает, как это работает, знают, что надо ослаблять законодательство, потому что очень многие мигранты в нелегальном поле попадают туда не по своей, скажем так, вине. Так устроено законодательство, его надо реформировать. Я последние пару лет достаточно пессимистично на это смотрю. Самая грамотная, умная, прекрасная концепция была утверждена в декабре 2020 года. Там все написано, я согласен там со всеми запятыми и точками. Прошло четыре года, как-то процесс наверное идет. Мы хотя бы должны верить», — сказал президент Федерации мигрантов.

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Маск заявил, что потерял сына, согласившись на блокаторы полового созревания
23 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его обманом заставили подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания. Об этом сообщает Daily Wire.
Маск рассказал, что медики прописали препараты, аргументировав это риском суицида, но никого не предупреждали о том, что блокаторы являются средством для стерилизации. По словам бизнесмена, он «потерял» своего сына Ксавьера, который теперь называет себя Вивиан Дженна Уилсон.

«Мой сын Ксавье по сути мертв, он был убит вирусом вокизма», – отметил предприниматель.

Он заключил, что люди, которые поддерживают и пропагандируют идеологию смены пола среди несовершеннолетних, — это преступники, которые должны быть заключены под стражу.

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Психолог Озеров раскрыл, как снизить уровень стресса на работе после отпуска
Психолог Озеров рекомендовал выходить на работу в конце недели
23 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/demaerre

Психолог и бизнес-тренер Павел Озеров заявил, что поможет снизить уровень стресса от работы после отпуска может помочь выход в пятницу или четверг для того, чтобы иметь возможность снова отдохнуть через пару дней.
Кроме этого, помочь войти в привычный рабочий ритм могут физическая нагрузка и общение с коллегами.

«Перелёты, смена часовых поясов, климата и режима являются факторами стресса. Снизить его помогает физическая нагрузка. Это может быть ходьба, бег, бассейн. Умеренная физическая нагрузка снижает уровень гормона кортизола в крови, стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, в результате чего человек становится более спокойным и удовлетворенным», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Озеров.

До этого профайлер Илья Степанов объяснил страх людей перед переменами.

«В жизни любого человека можно заметить следующие циклы. Когда мы молодые, мы стремимся к переменам. А когда мы взрослеем, включается обратный механизм — чаще мы предпочитаем консерватизм, чтобы не было перемен. Если нет перемен, значит, время не идет, а если время не идет, значит, я не умру. Это важный нюанс в вопросе, почему люди могут избегать перемен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Степанов.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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Синоптик Вильфанд спрогнозировал более частое появление смерчей в России
23 июля 2024, 17:48

Фото: iStock/Scharfsinn86

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что учёные уже фиксируют более частое появление смерчей, в том числе и в России, из-за глобального потепления.
При этом он отметил, что это природное явление мало изучено наукой.

«Из-за потепления климата исследователи пришли к выводу, что число опасных явлений повторяются чаще и чаще. К аналогичным выводам приходят все национальные метеорологические службы. Во всемирных метеорологических организациях были проведены исследования, согласно которым в мире количество опасных явлений увеличилось в 4 раза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

А в Кемерове сегодня с утра был зафиксирован плотный туман. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр, в центральной части города в утренние часы была зафиксирована дымка, которая снизила видимость до 1 тыс. м.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.

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#погода
#климат
#ученые
#россия
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В химкинском сквере Марии Рубцовой в августе появятся скейт-парк и памп-трек
23 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В сквере Марии Рубцовой в Химках началось строительство скейт-парка и памп-трека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадь новых площадок для активного отдыха составит порядка 1 тыс кв. м. На территории оборудуют скейт-парк площадью 350 «квадратов» и памп-трек площадью 540 кв. м. В зонах досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг», – говорится в сообщении.
Обновлённые зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках наципроекта «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. В Химкинском лесопарке очистят пруд, обустроят лыжероллерную трассу, входные группы и системы водоотведения.

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