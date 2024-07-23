У бывшей российской легкоатлетки нашли аккаунт в OnlyFans

Фото: iStock/M-Production
У знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елены Куличенко обнаружили аккаунт в OnlyFans. Об этом сообщает Greek City Times.
Уточняется, что на обнаруженной на платформе странице журналисты нашли обнаженные снимки спортсменки. Согласно информации источника, Куличенко было предложено удалить страничку на данном ресурсе, однако она отказалась.
Адвокаты 21-летней легкоатлетки сообщили, что выложенные на сайте фотографии и видео не имеют никакого отношения к их клиентке, поскольку они были созданы с помощью искусственного интеллекта.
В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. В настоящее время девушка живет и учится в США.
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Адвокаты 21-летней легкоатлетки сообщили, что выложенные на сайте фотографии и видео не имеют никакого отношения к их клиентке, поскольку они были созданы с помощью искусственного интеллекта.
В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. В настоящее время девушка живет и учится в США.
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Екатерина Коршунова