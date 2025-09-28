У блогера Портнягина нашли многомиллионный долг перед налоговой

28 сентября 2025, 11:32

Baza: блогер Портнягин задолжал налоговой 799,9 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

Блогеру Дмитрию Портнягину, который известен под псевдонимом Трансформатор, внезапно начислили почти 800 млн рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.