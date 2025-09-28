У блогера Портнягина нашли многомиллионный долг перед налоговой
Блогеру Дмитрию Портнягину, который известен под псевдонимом Трансформатор, внезапно начислили почти 800 млн рублей налогов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Задолженность Портнягина приблизилась к налоговому рекорду, установленному Еленой Блиновской, который достигал почти 1,5 миллиарда рублей. На текущий момент долг блогера перед ФНС составляет 799 869 172 рубля.
Портнягину предъявлено обвинение в неуплате налогов на крупную сумму. Его супруга Екатерина также проходит по делу как подозреваемая. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета на выполнение определенных действий.
Следствие утверждает, что в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов на сумму более чем 124 миллиона рублей.
