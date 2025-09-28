Оксана Самойлова исчезла из социальных сетей
Оксана Самойлова внезапно прекратила активность в социальных сетях, что вызвало беспокойство у её поклонников. В соцсетях блогера уже длительное время не появлялось ни новых публикаций, ни привычных семейных шуток.
Её последний пост в Instagram* датирован 4 сентября. В нём Самойлова снялась в популярном тренде, перевоплотившись в персонажей из сериала «Уэнсдэй». Пользователи оценили оригинальность идеи и засыпали блогера лестными комментариями. Однако под той же публикацией многие начали задаваться вопросами: «Куда пропала Оксана?», «Почему нет сторис?».
Тем временем их старшая дочь Ариелла, которой недавно исполнилось 14 лет, вернулась в TikTok после долгого отсутствия. Девочка, которая ранее редко появлялась в соцсетях, на этот раз выбрала для своего камбэка готический образ. Она выложила видео, где исполняет танец вместе с другом, одетая во всё чёрное и с соответствующим мейкапом.
Читайте также: