Оксана Самойлова исчезла из социальных сетей

28 сентября 2025, 11:25

Поклонники обеспокоены неожиданным отсутствием Оксаны Самойловой в интернете

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова внезапно прекратила активность в социальных сетях, что вызвало беспокойство у её поклонников. В соцсетях блогера уже длительное время не появлялось ни новых публикаций, ни привычных семейных шуток.