Оксана Самойлова исчезла из социальных сетей

Поклонники обеспокоены неожиданным отсутствием Оксаны Самойловой в интернете
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова внезапно прекратила активность в социальных сетях, что вызвало беспокойство у её поклонников. В соцсетях блогера уже длительное время не появлялось ни новых публикаций, ни привычных семейных шуток.



Её последний пост в Instagram* датирован 4 сентября. В нём Самойлова снялась в популярном тренде, перевоплотившись в персонажей из сериала «Уэнсдэй». Пользователи оценили оригинальность идеи и засыпали блогера лестными комментариями. Однако под той же публикацией многие начали задаваться вопросами: «Куда пропала Оксана?», «Почему нет сторис?».

Тем временем их старшая дочь Ариелла, которой недавно исполнилось 14 лет, вернулась в TikTok после долгого отсутствия. Девочка, которая ранее редко появлялась в соцсетях, на этот раз выбрала для своего камбэка готический образ. Она выложила видео, где исполняет танец вместе с другом, одетая во всё чёрное и с соответствующим мейкапом.

Софья Метелева

