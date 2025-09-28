«Месть смешного толстяка»: Стало известно, почему Серов обозлился на Волочкову
Стало известно, что Александр Серов был безответно влюблен в Анастасию Волочкову
Певец Александр Серов назвал Анастасию Волочкову сумасшедшей и сравнил её с «нетрезвой бабой на футбольном поле». По информации издания «Страсти», причиной таких высказываний мог стать старый конфликт.
Со слов источника, близкого к артисту, Серов когда-то испытывал симпатию к балерине, но она её не разделяла. На одном из банкетов Волочкова отозвалась о певце как о «смешном толстяке», что сильно его задело.
«Он привык, что женщины сами на него вешаются. Думал, что Волочкова не устоит. А она не просто не обращала на него внимания, а даже унизила при людях... А он затаил обиду, вот она и вылезла», — рассказала собеседница.Ранее Серов уже комментировал их встречу двадцатилетней давности. Он утверждал, что во время совместных деловых переговоров Волочкова неожиданно поставила ногу на стол. Певец тогда сделал вывод, что имеет дело с человеком, у которого «проблемы с головой».