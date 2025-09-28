«Месть смешного толстяка»: Стало известно, почему Серов обозлился на Волочкову

28 сентября 2025, 10:40

Стало известно, что Александр Серов был безответно влюблен в Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Певец Александр Серов назвал Анастасию Волочкову сумасшедшей и сравнил её с «нетрезвой бабой на футбольном поле». По информации издания «Страсти», причиной таких высказываний мог стать старый конфликт.





Со слов источника, близкого к артисту, Серов когда-то испытывал симпатию к балерине, но она её не разделяла. На одном из банкетов Волочкова отозвалась о певце как о «смешном толстяке», что сильно его задело.

«Он привык, что женщины сами на него вешаются. Думал, что Волочкова не устоит. А она не просто не обращала на него внимания, а даже унизила при людях... А он затаил обиду, вот она и вылезла», — рассказала собеседница.