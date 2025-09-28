Достижения.рф

«Месть смешного толстяка»: Стало известно, почему Серов обозлился на Волочкову

Стало известно, что Александр Серов был безответно влюблен в Анастасию Волочкову
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Певец Александр Серов назвал Анастасию Волочкову сумасшедшей и сравнил её с «нетрезвой бабой на футбольном поле». По информации издания «Страсти», причиной таких высказываний мог стать старый конфликт.



Со слов источника, близкого к артисту, Серов когда-то испытывал симпатию к балерине, но она её не разделяла. На одном из банкетов Волочкова отозвалась о певце как о «смешном толстяке», что сильно его задело.

«Он привык, что женщины сами на него вешаются. Думал, что Волочкова не устоит. А она не просто не обращала на него внимания, а даже унизила при людях... А он затаил обиду, вот она и вылезла», — рассказала собеседница.
Ранее Серов уже комментировал их встречу двадцатилетней давности. Он утверждал, что во время совместных деловых переговоров Волочкова неожиданно поставила ногу на стол. Певец тогда сделал вывод, что имеет дело с человеком, у которого «проблемы с головой».
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0