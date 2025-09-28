«Исправить косяки»: Стали известны подробности пластической операции Фриске
Наталья Фриске объявила о повторной пластической операции на животе
Блогер Наталья Фриске сообщила в своём блоге о планах провести повторную пластическую операцию на животе.
Фриске пояснила, что новая процедура должна исправить недостатки первой абдоминопластики. Врачи выполнят липоредукцию — удаление излишков жировой ткани на теле.
«Сейчас я сдаю анализы, закупаю компрессионное белье (ой, это отдельный квест) и очень жду дня X. Работы доктора я уже посмотрела. Девочки, это просто космос!» — поделилась девушка.В апреле сестра Жанны Фриске уже делала операцию по подтяжке груди и абдоминопластику с ушиванием диастаза. После хирургического вмешательства она проходила реабилитацию дома и сообщала о трудностях с дыханием по ночам из-за отеков.
