У блогерши Арины Савастру отнял двухлетнего сына ее бывший парень в США
19-летняя блогерша Арина Савастру планирует подать в суд на своего бывшего парня-американца, который забрал у нее двухлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, на днях Арина отдыхала в кофейне в Майами вместе с сыном Деймоном, новым парнем и друзьями. Неожиданно приехал ее 17-летний экс-возлюбленный Джордан и отнял ребенка.
Мальчик плакал и просился к матери, но отец отказался его возвращать. Друзья инфлюенсерши заблокировали автомобиль юноши своими машинами. Прибывшие на место полицейские заявили, что не могут насильно забрать ребенка у родного отца, после чего тот увез мальчика.
В конце апреля Джордан уже совершал подобное, но тогда девушке удалось вернуть сына. Тогда же она обвинила бывшего в краже денег с ее счетов.
Арина Савастру стала известна благодаря мему «Спасибо, заюш, не знала». Блогерша родила в 17 лет от 15-летнего подростка в Майами. На ее аккаунт в Instagram* подписаны почти миллион человек/
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