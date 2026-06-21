У блогерши Арины Савастру отнял двухлетнего сына ее бывший парень в США

21 июня 2026, 16:11

Арина Савастру (Фото: Инстаграм*/miss.savastru)

19-летняя блогерша Арина Савастру планирует подать в суд на своего бывшего парня-американца, который забрал у нее двухлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.