От недель до месяцев: сколько упавший с лестницы Дибров может пробыть на больничном

21 июня 2026, 15:13

Врач Князьков: Дибров может восстанавливаться три месяца

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Врач-отоларинголог Владимир Князьков спрогнозировал сроки восстановления телеведущего Дмитрия Диброва, госпитализированного после падения с лестницы в московском ночном клубе. Информация приводится 21 июня.





По словам медика, длительность лечения напрямую зависит от тяжести полученной черепно-мозговой травмы. Как сообщал Telegram-канал Mash, экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» разбил голову во время вечеринки. Прибывшие врачи зафиксировали перелом носа и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.



