От недель до месяцев: сколько упавший с лестницы Дибров может пробыть на больничном
Врач Князьков: Дибров может восстанавливаться три месяца
Врач-отоларинголог Владимир Князьков спрогнозировал сроки восстановления телеведущего Дмитрия Диброва, госпитализированного после падения с лестницы в московском ночном клубе. Информация приводится 21 июня.
По словам медика, длительность лечения напрямую зависит от тяжести полученной черепно-мозговой травмы. Как сообщал Telegram-канал Mash, экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» разбил голову во время вечеринки. Прибывшие врачи зафиксировали перелом носа и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.
«Если сотрясение мозга подтвердится, то он может пробыть в больнице до трех недель. Если ушиб мозга, то таких пациентов наблюдают до двух-трех месяцев», — прокомментировал Князьков порталу «Абзац».Что касается перелома носа, специалист отметил, что при неосложненном характере травмы репозиция костных отломков проводится в течение 21 дня, пока кости остаются подвижными. Сама процедура занимает около получаса, после чего накладывается фиксирующая повязка, и пациент может отправиться домой, если иные повреждения отсутствуют.