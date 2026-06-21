«Через заднее отверстие»: Боня вспомнила, как ее хотели изнасиловать

21 июня 2026, 16:14

Блогер Виктория Боня вспомнила, как ее хотели изнасиловать

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня сделала резонансное заявление о пережитых травмах и ситуации с насилием в стране. Знаменитость сообщила, что в ее жизни было два случая, когда она едва не стала жертвой изнасилования: первый инцидент произошел в юности, второй — уже в Москве.





Блогерша высказала тревожную статистику, заявив, что каждая вторая женщина в России сталкивалась с изнасилованием. По ее мнению, многие предпочитают молчать о случившемся из-за страха. Боня также раскритиковала современное общество, отметив, что мужчины, сосредоточив в своих руках мировую власть, оказались неспособны обеспечить безопасность и предотвратить насилие.





«Представьте, что сейчас с вас какой-то мужчина пытается снять трусы и войти в вас через заднее отверстие. Вот это также омерзительно», — сказала Боня в интервью для подкаста Анатолия Сульянова.