«Через заднее отверстие»: Боня вспомнила, как ее хотели изнасиловать
Блогер Виктория Боня вспомнила, как ее хотели изнасиловать
Телеведущая и блогер Виктория Боня сделала резонансное заявление о пережитых травмах и ситуации с насилием в стране. Знаменитость сообщила, что в ее жизни было два случая, когда она едва не стала жертвой изнасилования: первый инцидент произошел в юности, второй — уже в Москве.
Блогерша высказала тревожную статистику, заявив, что каждая вторая женщина в России сталкивалась с изнасилованием. По ее мнению, многие предпочитают молчать о случившемся из-за страха. Боня также раскритиковала современное общество, отметив, что мужчины, сосредоточив в своих руках мировую власть, оказались неспособны обеспечить безопасность и предотвратить насилие.
«Представьте, что сейчас с вас какой-то мужчина пытается снять трусы и войти в вас через заднее отверстие. Вот это также омерзительно», — сказала Боня в интервью для подкаста Анатолия Сульянова.Стоит напомнить, что в феврале 2017 года в России приняли Федеральный закон № 8-ФЗ, который частично декриминализировал домашнее насилие. Согласно документу, нанесение побоев близким лицам перестало квалифицироваться как уголовное преступление, если деяние совершалось впервые.