13-летний сын Сарика Андреасяна попал в аварию: «Карт в мясо»
Бывшая жена Андреасяна сообщила, что их сына Марка прооперировали после аварии
Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, журналистка Алена Андреасян, сообщила, что их 13-летнего сына Марка госпитализировали после аварии. Соответствующий пост появился в ее Instagram*.
Мальчик получил серьезные травмы на соревнованиях по картингу. Он вылетел с трассы во время заезда. Ребенка экстренно прооперировали: на правую ногу ему поставили спицы, на левую — пластину. Теперь наследника режиссера ждет полгода реабилитации.
«Карт в мясо. Марк в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — написала журналистка.Сарик и Алена Андреасян развелись в 2018 году после семи лет брака, у них двое сыновей — Марк и Мартин. Экс-супруги сохранили общение лишь ради детей.