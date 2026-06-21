13-летний сын Сарика Андреасяна попал в аварию: «Карт в мясо»

21 июня 2026, 15:53

Бывшая жена Андреасяна сообщила, что их сына Марка прооперировали после аварии

Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм*/sarik_andreasyan)

Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, журналистка Алена Андреасян, сообщила, что их 13-летнего сына Марка госпитализировали после аварии. Соответствующий пост появился в ее Instagram*.





Мальчик получил серьезные травмы на соревнованиях по картингу. Он вылетел с трассы во время заезда. Ребенка экстренно прооперировали: на правую ногу ему поставили спицы, на левую — пластину. Теперь наследника режиссера ждет полгода реабилитации.

«Карт в мясо. Марк в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — написала журналистка.