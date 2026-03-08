Достижения.рф

У блогерши Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеграм-канал MSK1.RU со ссылкой на слова ее возлюбленного —танцора Луиса Сквиччиарини.



Врачи обнаружили метастазы в легких Лерчек, а также провели ей операцию на позвоночнике, который начал разрушаться. Состояние Чекалиной ухудшилось вскоре после родов, но время для лечения было упущено — суд не разрешил ей посетить врача.

После возвращения домой боли возобновились, и в клинике нашли злокачественные клетки. Все последние недели, говорит Сквиччиарини, блогерша проходила множество обследований, чтобы найти источник рака.

Адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев в беседе с ТАСС добавил, что ее участие в судебных заседаниях теперь под вопросом из-за болезни.

Лидия Пономарева

