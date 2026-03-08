У блогерши Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеграм-канал MSK1.RU со ссылкой на слова ее возлюбленного —танцора Луиса Сквиччиарини.
Врачи обнаружили метастазы в легких Лерчек, а также провели ей операцию на позвоночнике, который начал разрушаться. Состояние Чекалиной ухудшилось вскоре после родов, но время для лечения было упущено — суд не разрешил ей посетить врача.
После возвращения домой боли возобновились, и в клинике нашли злокачественные клетки. Все последние недели, говорит Сквиччиарини, блогерша проходила множество обследований, чтобы найти источник рака.
Адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев в беседе с ТАСС добавил, что ее участие в судебных заседаниях теперь под вопросом из-за болезни.
Читайте также: