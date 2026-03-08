У блогерши Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких

08 марта 2026, 14:23

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеграм-канал MSK1.RU со ссылкой на слова ее возлюбленного —танцора Луиса Сквиччиарини.