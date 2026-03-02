Адвокат объяснил, спасёт ли от тюрьмы новорождённый ребёнок Лерчек
Адвокат Тимур Харди прокомментировал, как рождение четвёртого ребёнка может сказаться на уголовном деле блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Super.
Напомним, недавно стало известно, что находящаяся под следствием инфлюенсер родила сына.
По словам юриста, статус многодетной матери и наличие маленьких детей, особенно новорождённого, действительно могут стать серьёзным фактором при вынесении судебного решения. Закон допускает смягчение наказания, изменение меры пресечения или даже отсрочку исполнения приговора.
Харди пояснил, что защита вправе ходатайствовать о замене домашнего ареста на более мягкую меру — например, подписку о невыезде или запрет определённых действий. Судебная практика, по его словам, показывает, что суды нередко идут навстречу в подобных ситуациях.
