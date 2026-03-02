Адвокат объяснил, спасёт ли от тюрьмы новорождённый ребёнок Лерчек

02 марта 2026, 23:02

Юрист рассказал, как рождение четвёртого ребёнка может повлиять на дело Лерчек

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Адвокат Тимур Харди прокомментировал, как рождение четвёртого ребёнка может сказаться на уголовном деле блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Super.