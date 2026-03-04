Арестованную блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

04 марта 2026, 02:56

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из окружения Валерии.





Напомним, что в конце февраля Чекалина родила своего четвёртого ребёнка от тренера по танцам, иностранца Луиса Сквиччиарини. Мужчина подтвердил новость о романе, в то время как блогер объясняла, что пока не может расписаться с ним из-за своего домашнего ареста.





Блогер Лерчек вышла из совета директоров Letique из-за долгов на 174 млн рублей

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — говорится в материале.