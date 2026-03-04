Арестованную блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
Блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из окружения Валерии.
Напомним, что в конце февраля Чекалина родила своего четвёртого ребёнка от тренера по танцам, иностранца Луиса Сквиччиарини. Мужчина подтвердил новость о романе, в то время как блогер объясняла, что пока не может расписаться с ним из-за своего домашнего ареста.
Блогер Лерчек вышла из совета директоров Letique из-за долгов на 174 млн рублей
Отмечалось, что малыш Чекалиной чувствует себя хорошо, хотя ребёнок родился недоношенным, и ему требовался контроль специалистов. 2 марта Лерчек с маленьким сыном выписали из роддома. Однако уже на следующий день женщину доставили в больницу, а младенец остался дома.
«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — говорится в материале.Ранее адвокат Тимур Харди объяснил, как рождение четвёртого ребёнка может сказаться на уголовном деле Лерчек. По его словам, статус многодетной матери и наличие маленьких детей, особенно новорождённого, действительно могут стать серьёзным фактором при вынесении судебного решения.