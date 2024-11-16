У британских авианосцев нашли критическую уязвимость

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Во время военных учений в Великобритании выяснилось, что авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к противокорабельным ракетам. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на знакомый с результатами учений источник. По его информации, в ходе тренировочных мероприятий оказалось, что авианосец может быть вовсе потоплен.
По данным источника, британские военные во время учений отрабатывали борьбу с различными видами угроз, касающихся авианосца. По их итогам выяснилось, что противокорабельные ракеты, которыми обладает, в частности, Китай, могут затопить судно.
Представитель британского ВМФ, в свою очередь, заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, так как это «наихудший вымышленный сценарий развития событий».
The Times отмечает, что Великобритания рассматривает вопрос отказа от авианосцев из-за их нецелесообразности в современных войнах, но с другой стороны, из-за прихода к власти Дональда Трампа вряд ли решится на это.
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Представитель британского ВМФ, в свою очередь, заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, так как это «наихудший вымышленный сценарий развития событий».
The Times отмечает, что Великобритания рассматривает вопрос отказа от авианосцев из-за их нецелесообразности в современных войнах, но с другой стороны, из-за прихода к власти Дональда Трампа вряд ли решится на это.
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Данил Пономарев