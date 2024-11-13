Представитель хуситов Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец

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Бойцы шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) провели серию атак на американские военные корабли. Об этом в своем Telegram-канал проинформировал военный представитель движения Яхьи Сариа.
По его словам, первая атака была направлена на авианосец «Авраам Линкольн». По словам Сариа, хуситы смогли успешно предотвратить предполагаемую враждебную операцию США против Йемена. Вторая операция была нацелена на два эсминца в Красном море и также завершилась успехом.
Сариа подчеркнул, что атаки продолжались около восьми часов. Они были проведены с помощью высокотехнологичного вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты.
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть побережья Красного моря в Йемене, выразило свою поддержку Палестине на фоне конфликта в секторе Газа и анонсировало намерение атаковать любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к этим судам в море, при этом они заявили, что не препятствуют свободе судоходства для других стран в регионе. В результате угроз некоторые компании решили приостановить свои перевозки через Красное море.
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Сариа подчеркнул, что атаки продолжались около восьми часов. Они были проведены с помощью высокотехнологичного вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты.
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее значительную часть побережья Красного моря в Йемене, выразило свою поддержку Палестине на фоне конфликта в секторе Газа и анонсировало намерение атаковать любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к этим судам в море, при этом они заявили, что не препятствуют свободе судоходства для других стран в регионе. В результате угроз некоторые компании решили приостановить свои перевозки через Красное море.
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Дарья Осипова