Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов

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«Потрясающий» арсенал у йеменских хуситов привел в шок сотрудников Минобороны США. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте на конференции «Будущее обороны», передает Axios. По его словам, в вооружении хуситов появляются все более современные ракеты.
ЛаПланте пояснил, что за полгода хуситам удалось увеличить свои арсеналы настолько, что он сам оказался в шоке.
По информации издания, больше всего США обеспокоены тем, что у хуситов появились противокорабельные ракеты с серьезными техническими характеристиками. Эксперты полагают, что столь современное оружие им поставил Иран, который может доверять такие разработки лишь ополченцам из Йемена.
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«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован», — пояснил закупщик оборонного ведомства.
По информации издания, больше всего США обеспокоены тем, что у хуситов появились противокорабельные ракеты с серьезными техническими характеристиками. Эксперты полагают, что столь современное оружие им поставил Иран, который может доверять такие разработки лишь ополченцам из Йемена.
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Данил Пономарев