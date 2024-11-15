Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов

«Потрясающий» арсенал у йеменских хуситов привел в шок сотрудников Минобороны США. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте на конференции «Будущее обороны», передает Axios. По его словам, в вооружении хуситов появляются все более современные ракеты.