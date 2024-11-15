В Раменском провели испытания путепровода у платформы Быково

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Статические и динамические испытания пролётного строения с использованием тяжёлой техники провели на путепроводе, строящимся рядом с платформой Быково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Завершить строительство должны до конца года.
«Тестовые испытания являются финальным этапом строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал зампред правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.В настоящее время на объекте завершают укладку асфальта, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки и ограждение.
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