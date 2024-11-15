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В Раменском провели испытания путепровода у платформы Быково

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Статические и динамические испытания пролётного строения с использованием тяжёлой техники провели на путепроводе, строящимся рядом с платформой Быково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Завершить строительство должны до конца года.


«Тестовые испытания являются финальным этапом строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал зампред правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.
В настоящее время на объекте завершают укладку асфальта, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки и ограждение.

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#путепровод
#строительство
#дороги
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#алексей гержик
Одни из самых ядовитых змей в мире пугают туристов на Филиппинах
SHOT: россияне отказываются от отдыха на Филиппинах из-за ядовитых морских змей
15 ноября 2024, 16:13

Фото: iStock/Velvetfish

Российские туристы отказываются от отдыха на Филиппинах из-за морских змей — одних из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отдыхающие, как отмечается, стали чаще делать выбор в пользу бассейнов при отелях вместо купания в океане.
По информации издания, подводные змеи, укус которых смертельно опасен для человека, плавают на дне и закапываются в песок, из-за чего можно случайно наступить на них и быть укушенным.
«При этом змея иногда выбирается на поверхность и еще больше кошмарит отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов. Самцы змей могут агрессивно вести себя во время спаривания», — сказано в материале.
Туроператоры подтвердили, что клиенты отказываются от путевок из-за боязни повстречать опасную живность, однако чаще агенты сразу предупреждают о таких вещах, после чего туристы сразу делают выбор в пользу другого отдыха.

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#выбор
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Школьники и студенты Каширы приняли участие в форуме «Твоя гражданская позиция»
15 ноября 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Форум «Твоя гражданская позиция» состоялся на базе Каширского молодежного центра, его участниками стали студенты и учащиеся образовательных учреждений округа Кашира. Темой форума стало противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках форума специалисты Каширского молодежного центра подготовили для ребят разнообразные вопросы, игры и задания, связанные с взаимопониманием, толерантностью, активной жизненной позицией, знанием своей страны и её символов», — говорится в сообщении.
Гостями форума стали старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции на ж/д станции Кашира майор полиции Марина Нефедова, педагог-психолог Комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Ступинский» Пётр Красинский и сотрудник отделения угрозыска МВД России по Каширскому району Дмитрий Ризаев.

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#кашира
#форум
#молодёжь
#студент
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Депутат Толмачев предрёк трёхкратное увеличение семейной ипотеки в 2025 году
15 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Evkaz

Депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев прокомментировал проект федерального бюджета на 2025 год.
Он отметил, что изменения, заложенные там, призваны улучшить социально-экономическое положение граждан.

«Трёхкратное увеличение ожидает семейную ипотеку. В рамках поправок предусмотрено выделение 1,627 млрд рублей на поддержку дальневосточных семей, 1,194 млрд рублей на поддержку инвалидов и их семей, а также 3 млрд рублей на создание инфраструктуры для детского отдыха», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.

А менеджер продукта компании Мария Татаринцева рассказала, как сделать ставку по вкладам в банке выше. Она отметила, что это можно сделать, выполнив дополнительные условия банка.

«Обычный набор для получения более высокой ставки: вы должны быть новым клиентом этого банка или перевести в него «новые деньги» из другого банка, надо пользоваться и другими продуктами банка — стать его премиум-клиентом или перевести в этот банк зарплату, совершать траты по дебетовой карте на определённую сумму ежемесячно, пользоваться платной подпиской или пакетом услуг, покупать страховые инвестиционные продукты», — пояснила в беседе с RT Татаринцева.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

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#траты
#ипотека
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Долголеты из Каширы побывали с экскурсией в Павловском Посаде
15 ноября 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Павловский Посад организовали для членов каширского клуба «Активное долголетие», программа включала в себя посещение городских достопримечательностей и музеев, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Гости из Каширы осмотрели экспозицию Музея русского платка и шали, где экскурсовод рассказал им об истории и традициях создания павловопосадских платков, посетили также музей «Княжий двор» и музей, посвящённый актёры Вячеславу Тихонову», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кроме того, экскурсанты посетили Покровско-Васильевский мужской монастырь.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие каширского отделения проекта можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России
15 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Перспективы развития кластеров индивидуального жилищного строительства и пилотные проекты, реализующиеся в Московской области, обсудили на круглом столе «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья», организованном в рамках международного фестиваля «Зодчество 2024», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В настоящее время в Московской области идёт реализация семи проектов по созданию кластеров ИЖС, три из них уже в процессе строительства.

«Этот проект Московской области будет работать на важнейшую задачу: строительство малоэтажной России, развитие ИЖС. В ином пути нет смысла, ведь 70-80% людей хотели бы жить именно в таких домах. И это позволит нам действительно развить малые и средние города нашей России», — сказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Ефим Басин.
Особенностью кластерного подхода при индивидуальном жилищном строительстве является обязательное развитие социальной инфраструктуры, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Кластеры — это большие территории, объединенные всем тем, что необходимо людям для жизни. В кластерах ИЖС есть полноценные большие школы, в которых можно найти хороших преподавателей, объекты здравоохранения, культуры и досуга, комплексное благоустройство», — сказала Александра Кузьмина.
Она подчеркнула, что именно Московская область предложила такой подход к ИЖС.

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#ижс
#строительство
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#московская область
#подмосковье
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии к Новому году
Исследование: Стикеровщик этикеток вошёл в топ высокооплачиваемых вакансий
15 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В преддверие Нового года аналитики центра «Профессии будущего» провели исследование и выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника.
Так, наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток.

«В обязанности такого специалиста входит наклеивание праздничных стикеров на подарки, открытки, упаковку и другие изделия. В зависимости от отработанных часов стикеровщик может получить 180 тыс. рублей в месяц», — приводит RT сообщение аналитиков.

Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых ёлок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.

Кузбасс также уже начал подготовку к Новому году. Так, в Кемерове уже начали работу по возведению главной городской ели.

«Специалисты начали монтировать ветки, они расположатся в 42 яруса. В 1896 веток вплетены по три гирлянды», — приводит «Сiбдепо» пресс-службы администрации города.

Ранее «Радио 1» рассказало о том, как провести новогодние каникулы за городом в Подмосковье.

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#подмосковье
#новый год
#ели
#каникулы
#специалисты
#работа
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Топ-15 катков в Подмосковье: где покататься на коньках в Московской области
15 ноября 2024, 15:15

Фото: istockphoto / Magic cinema

Зима в Подмосковье — это время для активного отдыха на свежем воздухе, а катание на коньках становится одной из самых популярных зимних забав. «Радио 1» расскажет о лучших катках региона, которые стоит посетить этой зимой.

Ледовые дворцы в Подмосковье


В Подмосковье расположено множество ледовых дворцов и катков, каждый из которых предлагает своим посетителям возможность насладиться катанием на льду и активным отдыхом.

Ледовый дворец им. Юрия Ляпкина (Балашиха)


Ледовый дворец «Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина стал обладателем золотого кубка в номинации «Лучший лёд для чемпионов». Этот многофункциональный спортивно-концертный комплекс предлагает своим посетителям качественный лёд, зажигательную музыку, комфортную атмосферу и множество развлечений.

В ледовом дворце можно покататься на коньках, заточить лезвия и воспользоваться камерой хранения. Каждую субботу здесь проходят тематические катания с развлекательными программами.

Массовое катание стоит 200 рублей для взрослых и 150 рублей для льготников. Прокат коньков обойдётся в 150 рублей за сеанс, а залог составит 2000 рублей или водительское удостоверение.

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Ледовый дворец «Наро-Фоминск» им. Виктора Шалимова (Наро-Фоминск)


Ледовый дворец имени В. Шалимова открылся в Наро-Фоминске в марте 2019 года. Площадь комплекса составляет более 6000 квадратных метров.

Дворец предназначен не только для тренировок, но и для массового катания.

Стоимость услуг:

  • массовое катание: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети до 14 лет — 150 рублей за 45 минут;
  • прокат коньков: взрослые — 250 рублей за 45 минут, дети (до 34 размера) — 150 рублей за 45 минут.

Ледовый дворец «Старт Арена» (Красногорск)


«Старт Арена» предлагает спортсменам и любителям посетить сеансы спортивного и массового катания.

Спортивное массовое катание предназначено для фигуристов, хоккеистов (без клюшек) и тех, кто хочет заниматься индивидуально с тренером или совершенствовать своё мастерство.

Массовое катание подходит для всех. Во время сеансов запрещено выполнять сложные элементы фигурного катания, развивать высокую скорость и мешать другим участникам, создавая риск столкновений и травм.

Стоимость посещения для спортивного массового катания:

  • персональные тарифы за 1 сеанс: спортсмен без тренера: 1000 рублей; спортсмен тренер: 1000 рублей;
  • групповой тариф за 1 сеанс: тренер группа спортсменов: 500 рублей за тренера и 500 рублей за каждого спортсмена.
Стоимость посещения для массового катания:

  • персональные тарифы за 1 сеанс: взрослый — 800 рублей; детский — 500 рублей.
Также можно взять коньки напрокат для участия в массовых катаниях. Прокат коньков за 1 сеанс составляет 300 рублей.

Ледовые арены в Подмосковье


Ледовая арена «Салют» (Долгопрудный)


Площадки, помещения, оборудование и инвентарь арены предназначены для всех жителей Долгопрудного и соседних районов, которые хотят заниматься физкультурой и спортом.

Кроме того, дети до 7-ми лет могут бесплатно покататься на коньках. От 7 до 14 лет стоимость катания составит 300 рублей, а начиная от 14 лет — 350.

В выходные и праздничные дни стоимость повышается на 50 рублей, но для малышей до 7 лет всё ещё бесплатно.

Прокат коньков: 200 руб./час дети и 250 руб./час взрослые.

Ледовая арена им. Федорова С.В. (Сергиев-Посад)


В комплексе проходят тренировки детских хоккейных секций, занятия по фигурному катанию, индивидуальные тренировки, массовые катания, хоккейные матчи и корпоративные мероприятия.

Прокат коньков стоит 200 рублей (залог 2000 рублей или СНИЛС, водительское удостоверение).

Стоимость билетов:

  • для взрослых: будни с 07:00 до 12:00 — 150 рублей; будни с 12:00 до 00:00 — 200 рублей; выходные и праздничные дни — 250 рублей.
  • Для детей до 7 лет: вход бесплатный (в сопровождении взрослого).
  • для детей от 7 до 14 лет: в будние дни с 07:00 до 12:00 — 100 рублей; с 12:00 до 21:30 — 150 рублей; выходные и праздничные дни — 200 рублей.
В расписании комплекса также предусмотрены «добрые часы».

Фото: istockphoto / Maksymenko Nataliia

Катки в Подмосковье


Главный каток Подмосковья в парке «Патриот» (Одинцово)


Этот каток находится в Одинцовском районе и занимает площадь 5500 квадратных метров. Здесь есть две зоны катания — взрослая и детская, а также горка для тюбинга с несколькими спусками длиной до 60 метров.

Катание и прокат коньков бесплатны, но для аренды инвентаря нужно внести залог или оставить документ.

Каток в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина (Подольск)


Ледовая площадка оборудована современным оборудованием и тёплыми помещениями. На территории работают стойки для аренды коньков и шкафчики для хранения обуви.

Каток в парке «Питомник» (Серпухов)


Этот каток стал популярным местом для катания в прошлом году. Здесь можно покататься на коньках, перекусить в местах быстрого питания и арендовать коньки.

Катки с искусственным льдом в Подмосковье


Каток «КосмоЛед» (Королев)


Каток находится в самом центре города Королёв, рядом с центральным парком и дворцом культуры. Благодаря искусственному льду кататься здесь можно до самой весны.

На территории катка есть пункт проката, кафе, заточка коньков, а ещё можно арендовать коньки и воспользоваться услугами инструкторов.

Каток на стадионе «Зоркий» (Красногорск)


Каток на стадионе «Зоркий» в Красногорске открыт для массовых катаний по субботам и воскресеньям. Благодаря искусственному льду кататься на нём можно при температуре от -20 до 5 градусов.

Гостям предлагаются бесплатные гардероб и тёплая раздевалка, а также услуги проката и заточки коньков и пункты питания.

Каток в парке «Пехорка» (Балашиха)


В парке Пехорка в Балашихе открылся каток с искусственным покрытием. Он стал популярным местом среди посетителей парка.

Каток доступен для массового посещения. Здесь можно взять напрокат коньки, посетить раздевалки и перекусить в кафе.

Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska

Катки с натуральным льдом в Подмосковье


Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха
Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха

Каток в Сестрорецком парке (Клин)


Каток работает круглосуточно и без дополнительной платы. Однако возможны технические перерывы для обслуживания льда.

Ассистенты фигуристов и прокат коньков доступны ежедневно, за исключением понедельника и вторника, с 12 до 21 часа в среду, четверг и пятницу, а также с 10 до 21 часа в субботу и воскресенье.

Каток предназначен исключительно для фигурного катания и не подходит для игры в хоккей.

Крытые катки в Московской области


Конькобежный центр «Коломна» (Коломна)


Конькобежный центр «Коломна» является одним из крупнейших спортивных комплексов в Московской области.

Зимой массовые катания проходят по сеансам в будние дни с 8 утра до полудня и с 13 часов дня до 5 вечера, а в выходные — в 7 вечера.

Стоимость билетов для взрослых составляет 200 рублей, для детей от 10 до 14 лет — 100 рублей, для школьников, студентов, ветеранов, курсантов и солдат срочной службы — 120 рублей, а для пенсионеров по возрасту — 170 рублей.

Каток Ice Park (Жуковский)


Крытый каток открыт круглый год, предоставляя возможность кататься на льду как профессионалам, так и любителям. Здесь фигуристы и хоккеисты могут заниматься, а посетители — приезжать на массовое катание и наслаждаться компанией друзей.

Все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения обеспечены.

Каток Олимп в тц «Июнь» (Мытищи)


Ледовый каток «Олимп», находящийся в торговом центре «Июнь» в Мытищах, предоставляет услуги крытого катка с искусственным покрытием, который функционирует в любое время года и при любых погодных условиях.

В расписание катка включены массовые катания, тренировки хоккеистов, спортивные катания и групповые занятия.Массовые катания проходят с 9 утра до 10 вечера каждый день, а аренда льда возможна до полуночи.

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#тарифы
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Глава Реутова Науменко встретился со студентами МГТУ им. Баумана
15 ноября 2024, 15:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Встречу со студентами аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана провёл глава городского округа Реутов Филипп Науменко, в мероприятии также принял участие директор военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Александр Леонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Считаю такие встречи крайне полезными как для руководства предприятия и города, так и для молодежи. Ответили на вопросы студентов, обсудили важные для них темы. Разговор получился живым и заинтересованным», — написал по итогам мероприятия Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
В администрации отметили, что МГТУ им. Баумана считается главной площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров для ВПК «НПО машиностроения», являющейся градообразующим предприятием Реутова.

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#встреча
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Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре
15 ноября 2024, 14:20

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благоустройство парка ведётся в деревне Маслово Одинцовского городского округа в рамках регионального проекта «Парки в лесу», ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, он рассказал, что объект будет открыт для посещения в декабре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверил, как идет обустройство парка в деревне Маслово. Завершается первый этап работ — в рамках него создаём инфраструктуру на площади 28,5 гектаров. Проектом предусмотрено минимальное вмешательство в симбиоз деревьев, подлеска и почвы: площадки и дорожки вписаны в существующий рельеф. Например, один из основных маршрутов проходит вдоль естественного ручья: подрядчик сделал настил с канатным тросовым ограждением и поставил качели. Получилось пространство для тихого отдыха», — сказал Андрей Иванов.
Он отметил, что парк будет всесезонным — уже этой зимой здесь обустроят две трассы для любителей лыж: на 800 метров и на два километра.

В настоящее время готовность парка превышает 85%. Здесь создана сеть дорожек, обустроены площадки для воркаута, баскетбола, волейбола и настольного тенниса, две детские площадки для ребят разного возраста, комната матери и ребёнка, установлены туалеты, урны и лавочки. Завершается монтаж деревянных настилов и фонарных столбов.

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#одинцово
#одинцовский городской округ
#благоустройство
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#андрей иванов
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