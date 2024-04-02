У десятого фигуранта дела «Крокуса» не было разрешения на работу в Москве

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
У задержанного по делу о теракте в концертном зале в Красногорске Якубджона Юсуфзоды не было разрешения на работу в Москве, сообщила его жена Файзигуль Джурабекзода.
Басманный суд в Москве арестовал мужчину до 22 мая. При задержании он рассказал, что женат и имеет троих детей, является гражданином Таджикистана.
Якубджон Юсуфзода работал разнорабочим на стройке, не был замечен в противоправной деятельности. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов».
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382
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Якубджон Юсуфзода работал разнорабочим на стройке, не был замечен в противоправной деятельности. По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов».
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382
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Мария Федоровцева