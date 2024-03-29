В Москве разыскивают сообщника террористов из «Крокуса»

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Столичная полиция разыскивает сообщника террористов, напавших на «Крокус сити холл». Ориентировки на ещё одного уроженца Таджикистана Масрура Шомардова появились у отделов МВД в Москве, передаёт MSK1.RU.
«Внимание, розыск: Шомардов Масрур Саидхонович, 07.08.2001 года рождения», — говорится в ориентировке.
В случае его обнаружения граждан призывают обратиться полицию по номерам «102», «112».
Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.
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Элина Позднякова