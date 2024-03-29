Отец террориста из «Крокуса» Мирзоева* раскрыл детали последнего разговора с сыном

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Отец Далержана Мирзоева*, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказал, что в последнем разговоре сын сказал ему, что 24 марта собирается вернуться в Таджикистан, так как дела в Москве у него не ладятся. Об этом сообщает портал Asia Plus.
«Он позвонил матери и сказал, что дела идут плохо, и 24 марта будет возвращаться домой. Ничего подозрительного в его поведении мы не заметили», — рассказал отец террориста.
Он также уточнил, что его другой сын, возможно, был причастен к ИГИЛ** Далержан Мирзоев не общался с ним.
Накануне стало известно, что родной брат террориста Мирзоева** на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*
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* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
** запрещенная в России террористическая организация
Элина Позднякова