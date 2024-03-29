Стало известно, куда конкретно направлялись террористы после атаки на «Крокус»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Следственный комитет установил, что напавшие на «Крокус» террористы после совершения преступления направлялись в Киев с целью получения обещанных денег от координатора, который общался с ними в мессенджере Telegram.
«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — сообщает СК.В ходе допроса террористы заявили, что координацией нападения на «Крокус» и подготовкой к нему занимался некий мужчина, который представился им под псевдонимом. Непосредственно по его указанию после преступления террористы поехали в сторону границы с Украиной. Они собирались перейти ее и направиться в Киев, чтобы получить там деньги за теракт.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
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Алина Юрчак