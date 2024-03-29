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Стало известно, куда конкретно направлялись террористы после атаки на «Крокус»

СК: После нападения на «Крокус» террористы ехали в Киев для получения денег
29 марта 2024, 19:29
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Следственный комитет установил, что напавшие на «Крокус» террористы после совершения преступления направлялись в Киев с целью получения обещанных денег от координатора, который общался с ними в мессенджере Telegram.
«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — сообщает СК.
В ходе допроса террористы заявили, что координацией нападения на «Крокус» и подготовкой к нему занимался некий мужчина, который представился им под псевдонимом. Непосредственно по его указанию после преступления террористы поехали в сторону границы с Украиной. Они собирались перейти ее и направиться в Киев, чтобы получить там деньги за теракт.


Сейчас следователи продолжают работу над выявлением соучастников и организаторов теракта.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

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Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства
Эксперт: мошенники стали покупать записи голосов для обмана россиян
29 марта 2024, 19:13

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники начали массово закупать записи голосов россиян, чтобы с их помощью выманить деньги у их родственников. Об этом рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в рамках круглого стола «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?».
«Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. Сейчас уже (за сумму — ред.) от 300 до 5 тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его голос в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств», — пояснил Коваленко.

В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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Обвиняемые в теракте в «Крокусе» рассказали, как их координировали через Telegram
СК: обвиняемых в теракте в «Крокусе» координировали голосовыми сообщениями
29 марта 2024, 19:05

Фото: istock / Diy13

Действия террористов, устроивших нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл», координировал мужчина под псевдонимом. Об этом сообщает СК России.
В ведомстве также рассказали, что после совершения теракта, вооруженные мужчины направлялись в Киев. Там, по словам обвиняемых, им должны были вручить оставшуюся часть вознаграждения за преступление.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность украинских спецслужб на предмет причастности к совершенному теракту.

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#преступление
#теракт
#киев
#крокус сити холл
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Арестованный девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
29 марта 2024, 18:03

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Девятый фигурант в деле о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои частично признал вину.Об этом сообщает телеграм-канал «360».
Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, передают в пресс-службе Басманного суда.

Уточним, что он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, не женат, детей нет, официально нигде не работает.

Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В данный момент его роль в массовом расстреле посетителей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не озвучивается. Судебный процесс проходил в закрытой форме. Ранее Лутфуллои уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.

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#суд
#обвинение
#теракт
#арест
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58-летний россиянин съел самый острый в мире перец и умер
Под Волгоградом мужчина умер после того, как съел самый острый перец в мире
29 марта 2024, 17:55

Фото: istock / Soumen Hazra

Житель Волгоградской области оказался в реанимации после того, как съел пять перцев «Каролина Риппер», являющийся самым острым в мире. Об этом рассказал друг мужчины изданию РИА Новости.
58-летний россиянин приобрел смертельный перец на маркетплейсе. Известно, что он болел анемией и циррозом печени, но не лечил их.

За месяц волгоградец съел около пяти перцев. В середине марта мужчине стало плохо и он оказался в больницу, после чего в реанимации. Восемь дней медики пытались спасти его жизнь мужчины, но безуспешно.

«Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
#мужчины
#мужчина
#медики
#новости
#смерть
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Делом о теракте в «Крокусе» занимается управление по расследованию военных преступлений
29 марта 2024, 17:49

Фото: istock / gorodenkoff

Расследованием уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы дела, детали которого были озвучены во время слушания в Басманном суде.
В настоящее время судом задержаны четыре исполнителя преступления и пятеро фигурантов, которые выступают в уголовном деле как соучастники.

Прежде в Басманном суде избрали меру пресечения девятому фигуранту уголовного дела о теракте. Правоохранители продолжают устанавливать круг лиц, причастных к подготовке и организации преступления.

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#теракт
#ск рф
#преступление
#расследование
#крокус сити холл
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Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои
29 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto/shironosov

Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Известно, что он гражданин Таджикистана, однако последнее время проживал в Москве в одном из хостеллов. Лутфуллои 2000 года рождения, холост, детей нет, официально не трудоустроен.

Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В настоящее время его роль в массовом расстреле людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не названа. Судебный процесс проходил в закрытом формате. Прежде Лутфуллои был арестован на 15 суток за хулиганство. При задержании он отталкивал правоохранителей и нецензурно выражался.

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#хулиганство
#суд
#москва
#крокус сити холл
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В Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на Навруз
29 марта 2024, 17:13

Фото: istock /ronstik

Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на спецслужбы в Таджикистане.
В настоящее время всех задержанных проверяют на причастность к трагическим событиям в подмосковном «Крокусе».

По информации издания, арестованные планировали совершить серию террористических актов на праздник Навруз.

Предварительно, они могут быть связаны с преступниками, которые совершили теракт в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Прежде сообщалось, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань.

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#теракт
#подмосковье
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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил 15 суток за нецензурную брань
29 марта 2024, 17:01

Фото: istock / Zolnierek

Решением Преображенского суда Москвы, девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестован на 15 суток, пишет ТАСС.
В суде рассматривалось административное дело в отношении Назримада Лутфуллои. В материалах дела говорится, что он нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в общественных местах.

Лутфуллои был задержан правоохранителями 23 марта. Фигурант отталкивал сотрудников полиции, не предъявлял документы, грубил.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Рассматривается мера пресечения по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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#теракт
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#суд
#крокус сити холл
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В Москве умер доброволец, помогавший спасать людей из «Крокуса»
29 марта 2024, 16:57

Фото: istock / SergeyPankratov

В Москве скончался мужчина, который помогал пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» выбраться из здания, сообщает Mash.
35-летний Карен работал недалеко от концертного зала. В какой-то момент он увидел пожар и бросился к центральному входу. Мужчина помогал людям выбраться из здания, сопровождал их к медикам.

На следующий день мужчина пожаловался на недомогание. Он был доставлен в больницу с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». Спасти Карена не удалось.

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#теракт
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