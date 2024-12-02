У дорог в России будут имена

Фото: istockphoto/Elena Perova
С инициативой назвать все российские дороги выступил Минтранс, пишет издание «Коммерсантъ». Сейчас уникально называются лишь федеральные трассы. Ведомство предлагает обязать власти регионального и муниципального уровней, а также частников назвать все свои дороги.
В названиях нужно отражать имена соединяемых населенных пунктов. Можно пользоваться названиями географических объектов, отсылками к событиям в истории. Кроме того, учитывать национальные традиции и особенности определенной местности, сказано в проекте.
Сегодня на карте присутствуют такие уникальные названия как: Р-504 «Колыма», М-12 «Восток», М-8 «Холмогоры», а для остальных дорог имена не являются обязательными.
В ведомстве подчеркнули, что в стране 1,58 миллиона километров автодорог, миллион километров которых составляют местные, более полумиллиона региональных, а еще свыше 60 тысяч федеральных.
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Сегодня на карте присутствуют такие уникальные названия как: Р-504 «Колыма», М-12 «Восток», М-8 «Холмогоры», а для остальных дорог имена не являются обязательными.
В ведомстве подчеркнули, что в стране 1,58 миллиона километров автодорог, миллион километров которых составляют местные, более полумиллиона региональных, а еще свыше 60 тысяч федеральных.
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Никита Кротов