У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн

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Суд изъял в доход государства у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского имущество общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Всё это имущество было приобретено экс-чновником на доходы, происхождение которых он не сумел подтвердить. Поэтому судом было принято решение обратить его в доход государства. Речь идёт о больших суммах наличных денег в валютах разных стран, элитных автомобилях и дорогой недвижимости, уточнил собеседник агентства.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, суд конфисковал у Храновского и его семьи в доход государства участок земли площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном посёлке Горки, а также расположенный там же коттедж площадью 674,2 квадратных метра, семь автомобилей премиум-класса и денежные средства в сумме $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.
Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как установили следователи, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью рейдерского захвата, а также похищали природный газ.
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Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, суд конфисковал у Храновского и его семьи в доход государства участок земли площадью 2,8 тысячи квадратных метров в подмосковном посёлке Горки, а также расположенный там же коттедж площадью 674,2 квадратных метра, семь автомобилей премиум-класса и денежные средства в сумме $433 200, €53 630 и 3,7 млн рублей.
Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым. Как установили следователи, участники преступной группы незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью рейдерского захвата, а также похищали природный газ.
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Александр Бойцов