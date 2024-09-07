«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР нашли активы на сотни миллионов

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У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли имущество на сотни миллионов рублей. Часть недвижимости и автомобилей была оформлена на родственников.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества, у Храновского, арестованного по делу о коррупционной группы, и членов его семьи находились в собственности усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz, два Bentley и сотни тысяч в валюте.
Подозрительное имущество у экс-чиновника обнаружили в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует уголовное дело против него о превышении должностных полномочий. При обыске у Храновского силовики изъяли 433 тысячи долларов США, 53 тысячи евро и 3,7 миллиона рублей. Эти деньги входят в состав имущества, которое Генпрокуратура намеревается изъять через суд как полученные в виде коррупционного дохода.
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