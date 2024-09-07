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«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР нашли активы на сотни миллионов

07 сентября 2024, 10:52
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли имущество на сотни миллионов рублей. Часть недвижимости и автомобилей была оформлена на родственников.


Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества, у Храновского, арестованного по делу о коррупционной группы, и членов его семьи находились в собственности усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz, два Bentley и сотни тысяч в валюте.

Подозрительное имущество у экс-чиновника обнаружили в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует уголовное дело против него о превышении должностных полномочий. При обыске у Храновского силовики изъяли 433 тысячи долларов США, 53 тысячи евро и 3,7 миллиона рублей. Эти деньги входят в состав имущества, которое Генпрокуратура намеревается изъять через суд как полученные в виде коррупционного дохода.

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#уголовное генпрокуратура
В МВД перечислили типичные ошибки при сдаче экзамена по вождению
07 сентября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/humonia

Наиболее частой ошибкой, встречающейся при сдаче практического экзамена для получения водительских прав в России, является нарушение дорожной разметки. Ещё начинающие водители нередко забывают включать поворотник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре МВД РФ. Кроме того, экзаменуемые часто не уступают дорогу (создают помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющему, согласно правилам дорожного движения (ПДД), преимущество. Также будущие водители нередко ошибаются при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару и при движении задним ходом.

С 1 апреля 2024 года в России внесены изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь для испытуемого допустимо получить семь штрафных баллов вместо пяти, как было ранее. Увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал его три и более раз. Повторная сдача возможна теперь не ранее, чем через полгода, но не позднее, чем через девять месяцев.

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#рф
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Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города
07 сентября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города. Ролик с поздравлениями по случаю 877-летия столицы он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города! Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей», – сказал городской глава.
Он отметил, что во все времена столица была и остается надежным оплотом Российской Федерации.

«И в наши дни москвичи сражаются на передовой. Москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам и в то же время продолжает жить и развиваться – всем сложностям и проблемам вопреки», – отметил мэр.
В заключении он поблагодарил москвичей за мужество, стойкость, трудолюбие, любовь к родному городу и преданность России.

«Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни! С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!», – сказал Собянин.

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В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II
07 сентября 2024, 08:06

Фото: istockphoto/yuelan

Египетские археологи во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере страны обнаружили меч, принадлежащий знаменитому фараону Рамзесу II. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.
В сообщении указано, что египетская археологическая миссия сумела также обнаружить ряд архитектурных блоков из самана, из которых были возведены военные казармы и склады для оружия и продовольствия эпохи Нового царства. Можно сделать вывод, что в археологическом районе Телль-эль-Абкайн учёные наткнулись на место, где в древности располагался военный лагерь. Это подтверждают находки оружия и личных вещей солдат.

Среди прочего был найден длинный бронзовый меч, снабжённый картушем (именной табличкой - прим. ред.). На ней было выгравировано имя фараона Рамзеса II. Также археологи обнаружили амулеты и два известняковых блока, на одном из которых иероглифами были написаны титулы правителя древнего Египта.

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#военные
#лагерь
#солдат
#египет
#археология
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Сухпайки из дела о хищении в Министерстве обороны запретили к использованию
07 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/Zolnierek

В рамках уголовного дела о хищении имущества, принадлежащего Министерству обороны, экспертиза установила, что использование фигурирующих в головном уголовно деле сухпайков запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», – подчеркивается в материалах.

Ранее стало о хорошей жизни фигурантки дела о мошенничестве с сухпайками главного менеджера «Грязинского пищевого комбината» Эльвиры Смирновой.

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#мошенничество
#минобороны рф
#суд
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Варфоломеев день 7 сентября: Как привлечь богатство и почему нельзя звенеть монетами
Верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея 7 сентября
07 сентября 2024, 00:00

Автор фото: Istockphoto/my own photos

7 сентября православные верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея в конце VI века.
Об особенностях праздника перенесения мощей апостола Варфоломея, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Варфоломеев день: история

Апостол Варфоломей пострадал за Христа в 71 году в Албане, где и находились его святые мощи. Позже ковчег перевезли в город Анастасиуполь, где от мощей происходили многочисленные чудеса. Когда город захватил персидский царь, христиане забрали мощи и бежали. Настигшие их жрецы бросили ковчег в море. Случилось чудо и мощи не потонули — ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липары в Италии.

В народе седьмой день сентября имеет богатую историю. В православной традиции – это время сбора урожая, когда крестьяне благодарили Бога за дары природы. Праздник также символизирует окончание лета и начало осени, когда природа готовится к зимнему покою.
Автор фото: Istockphoto/ puflic_senior

Приметы на Варфоломеев день

  • Если листья на землю падают лицевой стороной – зима будет морозной и снежной.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой.
  • Увидеть луковицы на поле – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Если день будет солнечным, то зима ожидается мягкой и теплой.
Эти приметы отражают наблюдения за природой, в древние времена они помогали предсказать погодные условия на ближайшие месяцы.

Что можно делать 7 сентября

  • 7 сентября считается днем благодарности. В этот день традиционно готовят блюда из грибов и овощей. Согласно обычаю, принято устраивать семейные трапезы, где собираются близкие и делятся историями о прошедшем лете.
  • Нужно встать рано утром и произнести вслух свое желание, глядя на первые лучи солнца. Чтобы оно сбылось – никому о нем не рассказывайте.
  • Этот день благоприятен для поездок и покупок, они должны сложиться удачно.
  • Принято умываться водой, в которой всю ночь пролежало серебро – считается, что это привлечет богатство.

Автор фото: Istockphoto/ArisSu

Чего делать нельзя в Варфоломеев день

  • Чтобы не начались проблемы с деньгами, не рекомендуется в этот день оставлять на столе пустую посуду;
  • Нельзя ссориться и конфликтовать, так как это может привести к несчастьям в семье;
  • Не рекомендуется начинать ремонт – он будет трудным и доставит проблемы;
  • Нельзя звенеть монетами в карманах, чтобы не лишиться сбережений;
  • Не стоит брать в лес маленьких детей – они могут потеряться.
Предания основаны на многовековых наблюдениях людей, которые стремились к миру в семье, покою в душе, благополучию и сытости.

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Парк Мира в Коломне откроют после реконструкции к 847-летию города
06 сентября 2024, 22:59

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

В Коломне 14 сентября, в день 847-летия города, откроют обновлённый парк Мира. В полдень в парке запустят фонтан, сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.
Это самый большой в Коломне фонтан. Диаметр его чаши превышает 35 м. Позже на этом городском пространстве откроют тематические площадки для детей.
«В 14 часов в парке стартует фестиваль «Виват, Коломна!». На нём соберутся профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озёр, Каширы и из соседней Рязанской области. В программе – произведения от классики до джаза, от старинных маршей до произведений российских композиторов», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.

Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.

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#коломна
#благоустройство
#день города
#парк
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с января зарегистрировали более 3,3 тыс. питомцев
06 сентября 2024, 22:20

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

В Московской области с начала года зарегистрировали более 3,3 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Помимо регистрации, на базе всех ветеринарных станций ведомства питомцев чипируют. Под кожу животному устанавливают безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Питомцу присваивается номер, а информация о нем и хозяине заносится в базу данных. С случае потери можно быстро найти четвероногого друга и вернуть домой», – отметили в Минсельхозпроде.
Там напомнили, что в конце августа в подмосковных парках запустили акцию, в ходе которой прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца.

Подробную информацию, адреса и время работы мобильных пунктов можно найти на сайте.

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#минсельхозпрод мо
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#вакцинация
#регистрация
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#ветеринары
#подмосковье
#московская область
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Rutube перестал работать из-за крупной атаки хакеров
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за два года
06 сентября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/ Nattakorn Maneerat

Крупнейшая за последние два года DDoS-атака обрушилась на российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщила пресс-служба платформы после жалоб пользователей на массовые сбои.
Сбои в работе Rutube начали фиксировать вечером 6 сентября. Больше всего сообщений от пользователей поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
«Специалисты уже работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – цитирует комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.

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В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов
06 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/vichinterlang

В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на работу в России.
Отмечается, что заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.

Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.

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#госдума
#экзамены
#русский язык
#мигранты
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