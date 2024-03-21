Задержан глава департамента Минэкономразвития Храновский

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Правоохранители арестовали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, передает РБК.
Причина, по которой арестовали госслужащего, не уточнялась.
Храновский возглавил департамент в 2021 году. Сотрудники этого подразделения решают вопросы стратегического, инвестиционного и территориального развития области. В 2015–2018 годах фигурант значился заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — зампредом представителя республики при президенте России.
Ранее сообщали, что правохранительные органы задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
Подробности выясняются.
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Храновский возглавил департамент в 2021 году. Сотрудники этого подразделения решают вопросы стратегического, инвестиционного и территориального развития области. В 2015–2018 годах фигурант значился заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — зампредом представителя республики при президенте России.
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Дана Игумнова