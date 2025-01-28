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У экс-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова конфискуют заводы в России

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Бывший менеджер ПАО «Газпром» Алексей Митюшов может лишиться 100% акций или долей в принадлежащих ему компаниях. С требованием конфискации имущества бизнесмена в доход государства выступила Генеральная прокуратура РФ.
Все восемь фирм обслуживали деятельность одного из крупнейших предприятий отрасли химической промышленности в Башкортостане — ООО «Газпром нефтехим Салават», сообщает «Коммерсант». Как установило надзорное ведомство, их бенефициаром является бывший глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов. В 2023 году он был объявлен в розыск в связи с обвинением в хищении средств дочерней компании транснациональной корпорации.

Как утверждает истец (заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв), обвиняемый, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» над предприятиями, имеющими для страны стратегическое значение.



Прокуратура затрудняется подсчитать, сколько денег мог получить Митюшов через приобретённые у «Газпрома» конторы. Активы, например, одного только «Корпоративного центра» составляют около 35 миллиардов рублей. А сумма госконтрактов «Салаватнефтехимремстрой» превышает 23 миллиарда рублей. Напомним, всего этих компаний восемь.

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С 1 по 28 февраля изменится расписание МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД
28 января 2025, 09:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период с 1 по 28 февраля 2025 года в связи с реконструкцией контактной сети на станции «Зеленоград-Крюково» Октябрьской железной дороги и ремонтными работами на участке «Люберцы — Быково» Московской железной дороги изменится расписание движения поездов МЦД-3, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково МЦД-3 будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.

Информация об изменениях в расписании движения пригородных поездов доступна на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», а также на веб-сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность купить билеты представлены в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#станции
#информация
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Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10 %
28 января 2025, 08:21

Фото: iStock/lersan8910

Фьючерсы на американские индексы Nasdaq 100 и SP 500, а также акции технологических компаний в ряде стран значительно снизились после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанную с минимальными затратами и обладающую мощностью, сопоставимой с ChatGPT. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, экономическая эффективность новой модели DeepSeek, работающей на менее продвинутых чипах, поставила под сомнение технологическое доминирование США и вызвала вопросы о высоких оценках таких компаний, как Nvidia. Акции Nvidia обрушились на 10% в премаркете и продолжили падение до 13% в момент написания материала.

«DeepSeek демонстрирует, что мощные модели ИИ можно разрабатывать с меньшими затратами», — отметил управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг.

Он подчеркнул, что это может подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок ИИ. Главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана добавил, что текущие события служат напоминанием, что доминирование в сфере ИИ не является гарантированным.

Таким образом, выход на рынок нового игрока из Китая стал значимым сигналом для инвесторов и экспертов, вызывая опасения по поводу устойчивости позиций американских технологических гигантов.

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#подмосковье
#акции
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Россияне смогут забрать все пенсионные накопления в 2025 году
Гаврилов: пенсионные накопления можно забрать разом, если их меньше 412 тыс руб
28 января 2025, 07:13

Фото: iStock/spaxiax

В 2025 году россияне смогут разово получить всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуги или в офисах Соцфонда и НПФ. Если накопления превышают эту сумму, будут назначены ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально, исходя из общего объема накоплений и ожидаемого периода выплат в 22,5 года.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул важность проверки наличия накоплений и правильности учета трудового стажа для избежания ошибок и отказов в начислении. В случае отказа можно запросить разъяснение и при необходимости подать претензию. Накопления могут быть унаследованы ближайшими родственниками в случае смерти пенсионера.

С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#госуслуги
#портал
#пенсия
#накопления
#депутат
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Стали известны шансы Ефремова на УДО
Бывший адвокат Ефремова Алешкин заявил о высоких шансах актера на УДО
28 января 2025, 00:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

У актера Михаила Ефремова есть высокие шансы на условно-досрочное освобождение, заявил его бывший адвокат Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что актеру не нужно бояться отказов, а наоборот стараться всеми силами выйти по УДО.
«Я считаю, что очень большие шансы у Ефремова выйти. Не надо бояться ошибок, бояться отказов. Я бы боялся бездействия. Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — отметил адвокат.
Алешкин добавил, что у Ефремова также есть все шансы на возвращение в кино, так как он — талантливый актер. Адвокат также подчеркнул, что готов сотрудничать с ним, чтобы помочь поскорее выйти по УДО.

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#кино
#актёр
#адвокат
#глаза
#михаил ефремов
#продюсер
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В Мурманске прошел экологический день форума «Малая Родина — сила России»
27 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Мурманске прошел II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». В рамках регионального дня «Экомуниципалитет» эксперт обсудили экологическую повестку в области — ликвидацию свалок, очистку водоемов и переработку мусора.
Как пишет RuNews24.ru, за последние пять лет в Мурманской области удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 32%, рекультивировать 1600 свалок и восстановить порядка 8700 гектаров леса.
«Открытие регионального этапа форума объединило в заполярной столице порядка тысячи участников из 89 регионов России - представителей органов власти, промышленных предприятий, экологического сообщества, мэров самых разных российских городов и поселков», — подчеркивает издание.
Также отмечается, что в планах на 2025 год — восстановление подходов к Вайдагубскому маяку на полуострове Рыбачьем, где расположено множество памятников Великой Отечественной войны.

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#экология
#экологическая акция
#мусор
#свалки
#вред
#лес
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«Уже простили»: продюсер оценил шансы Ефремова на возвращение
Продюсер Рудченко: зрители примут Ефремова после освобождения из тюрьмы
27 января 2025, 23:53

Михаил Ефремов (фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Зрители примут актера Михаила Ефремова после освобождения из тюрьмы, он вернет себе былой авторитет. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В разговоре с NEWS.ru он поделился, что многие уже простили Ефремова и считают его достойным, талантливым актером, которого нельзя потерять.
«Думаю, что, когда Ефремов освободится, он активно займется своей деятельностью. И, в принципе, зритель его примет. Многие уже его простили. Многие считают его очень достойным и очень талантливым актером. И, конечно же, я думаю, что большинство наших сограждан просто не захотят потерять такого действительно талантливого актера», — пояснил Рудченко.
Продюсер добавил, что в российском кинематографе в последние годы мелькает не так много ярких имен, потому возвращение актера к профессии будет легким.

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#профессии
#михаил ефремов
#продюсер
#актёр
#кино
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Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале
Синоптик Шувалов: февраль в Москве ожидается теплым с перерывами на похолодание
27 января 2025, 23:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Февраль в Москве ожидается теплым с короткими перерывами на похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, средняя продолжительность таких «перерывов» составит около трех дней, первый из них наступит примерно 2-3 февраля.
«По его словам, в первых числах февраля ожидается небольшое понижение температуры до минус 3–8 градусов, но затем столбик термометра вновь поднимется до плюсовых значений. Такие колебания будут происходить три-четыре раза в месяц, уточнил синоптик», — пишет «Москва 24» после беседы с метеорологом.
При этом подобное потепление фиксируется далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области завтра ожидается около -10 градусов мороза, а ночью и вовсе до -17. Как сообщает «Сiбдепо», вместе с тем обещают переменную облачность и снегопады.
«В среду, 29 января, будет холоднее, ночью -13,-18, местами до -23, а днем -7,-12, местами до -17. Также на регион обрушится небольшой, местами умеренный снег», — пишет издание.
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#регион
#погода
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Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников
Юрист Гуськова: от мошенников защитят сложные пароли и двухфакторный доступ
27 января 2025, 23:35

Фото: istockphoto/artoleshko

Чтобы защититься от кражи персональных данных кибермошенниками, следует использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, включать спам-фильтры и пользоваться отдельной почтой для регистрации на развлекательных ресурсах. Об этом рассказала юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова, добавив, что также нельзя указывать свои данные на сомнительных сайтах.
«Очень часто хакеры крадут личную информацию о человеке на так называемых сайтах-однодневках. Их целью является хищение данных банковской карты, поэтому ни в коем случае не сохраняйте эти сведения где-либо по умолчанию, не вводите трехзначное число, указанное на обороте банковской карты, и не храните фотографии карты с обеих сторон в телефоне, как и селфи с паспортом или водительским удостоверением», — посоветовала юрист в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем старший эксперт «Мегафона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин поделился, как защититься от мошенников, которые промышляют в мессенджерах. В разговоре с RT специалист пояснил, что для этого нужно быть максимально осторожными с незнакомыми контактами, пересылаемыми QR-кодами, ссылками, файлами и картинками. К примеру, аферисты часто притворяются руководителями различных ведомств и организаций.
«Для убедительности в фото профиля добавляют фотографию реального руководителя. <…> При получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам», — советует эксперт.
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Мошенники с Украины придумали новую схему кражи денег у россиян
Mash: мошенники с Украины выдумали схему с отправкой денег россиянам
27 января 2025, 20:55

Фото: istockphoto/JuYochi

Новую схему кражи денег у россиян придумали украинские мошенники, пишет Mash.
«Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги», — сказано в посте.
Отмечено, что в комментарии к платежу злоумышленники благодарят «за помощь ВСУ», а дальше начинают угрожать юзерам, что передадут принтскрин сотрудникам ФСБ.

Авторы публикации призвали пользователей сообщить близким о новой мошеннической схеме и не идти на поводу у аферистов.

Перед этим стало известно, что мошенники начали воровать доступ к Госуслугам под видом замглавы Можайска. Людям поступали сообщения от якобы чиновника. Подробности в материале «Радио 1».

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