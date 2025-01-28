У экс-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова конфискуют заводы в России

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Бывший менеджер ПАО «Газпром» Алексей Митюшов может лишиться 100% акций или долей в принадлежащих ему компаниях. С требованием конфискации имущества бизнесмена в доход государства выступила Генеральная прокуратура РФ.
Все восемь фирм обслуживали деятельность одного из крупнейших предприятий отрасли химической промышленности в Башкортостане — ООО «Газпром нефтехим Салават», сообщает «Коммерсант». Как установило надзорное ведомство, их бенефициаром является бывший глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов. В 2023 году он был объявлен в розыск в связи с обвинением в хищении средств дочерней компании транснациональной корпорации.
Как утверждает истец (заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв), обвиняемый, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» над предприятиями, имеющими для страны стратегическое значение.
Прокуратура затрудняется подсчитать, сколько денег мог получить Митюшов через приобретённые у «Газпрома» конторы. Активы, например, одного только «Корпоративного центра» составляют около 35 миллиардов рублей. А сумма госконтрактов «Салаватнефтехимремстрой» превышает 23 миллиарда рублей. Напомним, всего этих компаний восемь.
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Как утверждает истец (заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв), обвиняемый, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, фактически установил «иностранный контроль» над предприятиями, имеющими для страны стратегическое значение.
Прокуратура затрудняется подсчитать, сколько денег мог получить Митюшов через приобретённые у «Газпрома» конторы. Активы, например, одного только «Корпоративного центра» составляют около 35 миллиардов рублей. А сумма госконтрактов «Салаватнефтехимремстрой» превышает 23 миллиарда рублей. Напомним, всего этих компаний восемь.
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Александр Бойцов