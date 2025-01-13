В России выявили «университет» для обучения мошенников

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Сбербанк обнаружил так называемый «университет» по подготовке мошенников и хакеров. Обучение там прошли около 10 тыс. человек, сообщил зампредседателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
«Для подготовки хакеров, которые атакуют российские компании, есть даже целые «университеты». Сбер вскрыл работу одного такого учреждения. «Университет» работает онлайн, а «студентов», набирают в даркнете. Для мошенников и хакеров также существуют специальные курсы, учебные материалы. Более того – они даже сдают экзамены», – рассказал топ-менеджер в интервью РИА Новости.По данным Кузнецова, сейчас в обзвонщики берут людей, знающих языки восточноевропейских и западноевропейских стран, стран Балтии.
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