Бизнесмен арестован за хищение 43,5 млн руб., выделенных на укрепления в Курске

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Ленинский районный суд Курска арестовал директора фирмы «Торговый дом Курск» Дениса Федорова. Он обвиняется в хищении денежных средств, выделенных на обустройства защитных сооружений в Курской области.
Преступление было совершено группой лиц, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. 25 января суд избрал в отношении Федорова Д.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 22 марта, указано в сообщении.
Как установили следователи, присвоенная Федоровым сумма превышает 43,5 миллиона рублей, которые должны были пойти на строительство оборонительных сооружений в Курской области. По данному уголовному делу проходят и другие фигуранты. В декабре 2024 года были арестованы бывший заместитель генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин и глава этой организации Владимир Лукин.
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