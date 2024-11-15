У экс-премьера Касьянова* хотят забрать квартиру в Москве за 700 млн рублей

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У экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова* хотят забрать квартиру в центре Москвы стоимостью 700 миллионов рублей, которую ему выдали в качестве служебной в начале 2000-х годов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Касьянов* выставил на продажу квартиру на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров за 700 миллионов рублей. Однако «Ветераны России» узнали, что жилплощадь является муниципальной и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квартиру в пользу государства.
По документам недвижимость принадлежит Касьянову* и его жене. При этом в 2022 году семья покинула Россию и переехала в Латвию. В начале ноября квартиру выставили на продажу. Потенциальным покупателям обещают панорамный вид на центр Москвы, Дом правительства и высотку на Кудринской. В квартире установлены камины на каждом этаже, отделка выполнена мрамором, полы устилают дорогие персидские ковры. Там есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии. И всё это всего за 700 миллионов рублей.
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*внесен Минюстом России в реестр иноагентов
Элина Позднякова