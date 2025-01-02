Стало известно о новом законе в России

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Полицейские получат доступ в жилье мигрантов, которые подпадают под высылку в рамках государственного контроля. Соответствующие нормы коснутся не только жилья, но и других помещений. Закон вступит в силу 5 марта.
Кроме того, правоохранители имеют право запрашивать всю документацию и данные для исполнения своих обязанностей. Это касается в том числе налоговой, банковской, коммерческой и прочей охраняемой законом тайны.
Полиция сможет пользоваться техническими средствами наблюдения. Изменения затронут физ- и юрлиц, которые оказывают «содействие в пребывании на территории РФ» подпадающим под режим высылки мигрантам.
Перед этим президент России Владимир Путин обязал мигрантов-нелегалов урегулировать свой статус или покинуть страну.
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Полиция сможет пользоваться техническими средствами наблюдения. Изменения затронут физ- и юрлиц, которые оказывают «содействие в пребывании на территории РФ» подпадающим под режим высылки мигрантам.
Перед этим президент России Владимир Путин обязал мигрантов-нелегалов урегулировать свой статус или покинуть страну.
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Никита Кротов