В Госдуме рассмотрят новый законопроект

Фото: istockphoto/ANGHI
Законопроект об ограничении англицизмов в русском языке и его защите рассмотрят в приоритете, проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — сказал он.Профильному комитету уже поручено подготовить проект будущего закона для рассмотрения в первом чтении.
Согласно инициативе, предложено ограничить использование англицизмов и других иностранных слов на публике. Кроме того, это коснется различных наименований.
Читайте также:
Стали известны новые условия выхода на пенсию в 2025 году
В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
В России и Белоруссии с 1 января начала работать единая система ОСАГО
Никита Кротов