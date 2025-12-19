У гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины
У посетителей прямой линии президента России Владимира Путина на входе изымают не только технику, но и продукты питания. Среди неожиданных предметов оказались квашеная капуста, энергетические напитки и мандарины.
Как передаёт РИА Новости, служба безопасности также забирает у участников спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. Все изъятые вещи складывают в специальные контейнеры возле рамок металлоискателей. После завершения прямой линии посетителям пообещали вернуть личные предметы.
Ранее сообщалось, что на мероприятие запрещено проносить портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры, флаги и древки для них. В список ограничений также входят лазерные указки, фонари, а также любые виды беспилотников — воздушные, наземные и водные.
