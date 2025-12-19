У гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины

19 декабря 2025, 09:50

Фото: iStock/iskrinka74

У посетителей прямой линии президента России Владимира Путина на входе изымают не только технику, но и продукты питания. Среди неожиданных предметов оказались квашеная капуста, энергетические напитки и мандарины.