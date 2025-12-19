Достижения.рф

У гостей прямой линии Путина изъяли квашеную капусту, энергетики и мандарины

Фото: iStock/iskrinka74

У посетителей прямой линии президента России Владимира Путина на входе изымают не только технику, но и продукты питания. Среди неожиданных предметов оказались квашеная капуста, энергетические напитки и мандарины.



Как передаёт РИА Новости, служба безопасности также забирает у участников спреи, капли для носа, шоколадные батончики и напитки. Все изъятые вещи складывают в специальные контейнеры возле рамок металлоискателей. После завершения прямой линии посетителям пообещали вернуть личные предметы.

Ранее сообщалось, что на мероприятие запрещено проносить портативные зарядные устройства, вейпы, взрывчатые и огнеопасные вещества, баннеры, флаги и древки для них. В список ограничений также входят лазерные указки, фонари, а также любые виды беспилотников — воздушные, наземные и водные.

Иван Мусатов

