Лингвист Болдашов пояснил, как западные СМИ могут перевести слова Путина
Слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» в адрес западных политиков вызывают трудности при переводе на иностранные языки, отмечают эксперты. Лингвист Алексей Болдашов пояснил, что выражение в русском языке несёт яркий уничижительный оттенок и намекает на отрицательные стереотипы.
В беседе с Life.ru он отметил, дословным вариантом перевода может быть European pig или little European pig, но английский вариант не несёт того же культурного веса. Для передачи более уничижительной окраски западные журналисты могут использовать формулировки вроде European scumbag, European slime или European dirt. При этом буквальная метафора со «свинкой» теряет часть эмоциональной силы, и западным читателям её придётся объяснять через контекст или сноски.
Эксперт отметил, что такие выражения могли бы появляться в западной прессе как яркие, эмоционально окрашенные заголовки с негативным уклоном. Пример возможного заголовка: They called him «a European pig», подразумевающего обвинение политика в нечестности или жадности. Болдашов подчёркивает, что выбор перевода зависит от желаемой эмоциональной окраски и того, насколько автор хочет сохранить иронию или уничижительный смысл оригинала.
