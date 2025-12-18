Лингвист Болдашов пояснил, как западные СМИ могут перевести слова Путина

18 декабря 2025, 18:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» в адрес западных политиков вызывают трудности при переводе на иностранные языки, отмечают эксперты. Лингвист Алексей Болдашов пояснил, что выражение в русском языке несёт яркий уничижительный оттенок и намекает на отрицательные стереотипы.