СМИ из недружественных государств смогут задать вопросы Путину

16 декабря 2025, 22:44

Журналистам из недружественных стран дадут слово на прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Журналисты из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.