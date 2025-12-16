СМИ из недружественных государств смогут задать вопросы Путину
Журналисты из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
По его словам, в программе примут участие представители как дружественных государств, так и тех стран, которые считаются недружественными, но продолжают работать в России. Условия для них будут такими же, как и для остальных участников.
К настоящему моменту на прямую линию уже поступило около 1,6 миллиона обращений от граждан. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов начался 4 декабря и продлится до окончания прямого эфира. В ходе трансляции президент подведёт итоги 2025 года и ответит на вопросы журналистов и россиян, отобранные экспертами и волонтёрами.
