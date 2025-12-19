Перед входом на прямую линию Путина образовалась очередь из журналистов
У входа в Гостиный двор образовалась длинная очередь из журналистов, готовых освещать прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспонденты начали выстраиваться более чем за четыре часа до начала мероприятия.
Чтобы попасть на площадку, представителям СМИ необходимо пройти контроль. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Формат мероприятия сочетает в себе элементы прямой линии и пресс-конференции. Федеральные телеканалы запланировали три часа на освещение события.
В Гостином дворе соберутся не только российские журналисты, но и представители зарубежной прессы, включая корреспондентов из недружественных стран. Интерес к мероприятию остается высоким, что подчеркивает важность обсуждаемых тем.
