У храма Христа Спасителя собрались участники крестного хода
У храма Христа Спасителя начали собираться верующие, ожидающие начала общемосковского крестного хода, сообщает корреспондент РИА Новости.
Люди стекаются к храму со стороны улицы Волхонка, ближе к Боровицкой площади. Этот участок уже перекрыт, и сотрудники правоохранительных органов перенаправляют вновь прибывающих на Пречистенскую набережную, где они могут ожидать начала шествия.
Как ранее поясняли представители Русской православной церкви, если улица Волхонка окажется переполненной, часть паломников могут направить на набережную. При этом в Церкви подчеркнули, что участвовать в шествии смогут все желающие.
Крестный ход пройдет от храма Христа Спасителя по маршруту, включающему Пречистенскую набережную, и завершится у Новодевичьего монастыря. Общая протяжённость маршрута составляет около шести километров.
