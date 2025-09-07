Достижения.рф

В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

Фото: Istock/Atstock Productions

В Москве 13-летняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей с банковских счетов своей бабушки. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.



Как указали в ведомстве, неизвестный позвонил девочке и представился сотрудником правоохранительных органов. Он оказал на ребёнка психологическое давление, стал запугивать нарушением закона и проблемами с налоговой инспекцией.

Злоумышленник убедил девочку перевести деньги со счёта бабушки на подконтрольные ему счета под предлогом декларирования. Несовершеннолетняя не рассказала о звонке взрослым и выполнила указания мошенника. Сначала с телефона бабушки она перевела 750 тысяч рублей, затем ещё 200 тысяч.

Позже мошенники списали ещё 280 тысяч рублей, доведя общий ущерб до 1,2 млн рублей. Прокуратура ищет злоумышленников и выясняет детали произошедшего.

Ольга Щелокова

