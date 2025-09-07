В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

07 сентября 2025, 14:09

В Москве «сотрудник полиции» опустошил счёт бабушки через 13-летнюю внучку

Фото: Istock/Atstock Productions

В Москве 13-летняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей с банковских счетов своей бабушки. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.