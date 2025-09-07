Москвич убил сожительницу на прогулке в горах Бурятии и скинул тело в реку

07 сентября 2025, 14:30

Утонувшую в Бурятии туристку из Москвы мог убить сожитель

Фото: iStock/Shaiith

В Тункинском районе Бурятии мужчина забил сожительницу камнями по голове во время туристической поездки по горам. Он попытался скрыть преступление, скинув тело в реку и выставив все как несчастный случай. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.