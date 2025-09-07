Москвич убил сожительницу на прогулке в горах Бурятии и скинул тело в реку
В Тункинском районе Бурятии мужчина забил сожительницу камнями по голове во время туристической поездки по горам. Он попытался скрыть преступление, скинув тело в реку и выставив все как несчастный случай. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
5 сентября между сожителями произошла ссора во время прогулки по горной местности. В ходе конфликта подозреваемый нанес множество ударов руками и камнями по голове и лицу своей возлюбленной.
По словам подозреваемого, его спутница случайно упала в реку и ударилась о каменистое дно, что, как он утверждал, стало причиной ее смерти. Однако результаты экспертизы показали, что женщина скончалась от полученных побоев еще до падения в воду.
Погибшей было 42 года. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.
Читайте также: