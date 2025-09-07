В российском регионе расследование насилия над ребёнком потрясло общество
В Ивановской области возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал «Барс».
По предоставленной информации, два несовершеннолетних жителя села Комсомольского района совершили преступление в начале августа. Подозреваемых, чью вину ещё не доказал суд, перевели на дистанционное обучение после протестов местных жителей.
Ранее администрация планировала перевести их в школу соседнего села, но родители других учеников выступили против этого решения. Уголовное дело расследует по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним об инциденте в Казахстане, где женщина надругалась над школьницей с помощью палки из-за ревности.
Читайте также: