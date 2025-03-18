У каждого десятого россиянина проблемы с почками

Фото: iStock/Staras
Каждый десятый россиянин страдает от заболеваний почек, однако большинство из них не подозревает об этом до достижения терминальной стадии болезни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на нефрологов.
В связи с этим эксперты предлагают включить в программу обязательной диспансеризации два простых анализа — на уровень креатинина в крови и белок в моче. Это поможет выявить почечные патологии на ранних стадиях и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния.
Ситуация усугубляется высоким уровнем артериальной гипертонии, которая диагностируется у 40% взрослых россиян. Хронически повышенное давление может привести к развитию хронической болезни почек, однако многие пациенты не осознают этой связи и часто неправильно принимают препараты.
Председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Доктор Валерий Шило подчеркивает, что ранняя диагностика заболеваний почек может спасти жизни. Он призывает к расширению программы диспансеризации, чтобы снизить смертность от почечных заболеваний, которая, по прогнозам, может занять пятое место к 2040 году.
Читайте также:
В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул
Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза
Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков скончался от онкозаболевания
Ситуация усугубляется высоким уровнем артериальной гипертонии, которая диагностируется у 40% взрослых россиян. Хронически повышенное давление может привести к развитию хронической болезни почек, однако многие пациенты не осознают этой связи и часто неправильно принимают препараты.
Председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Доктор Валерий Шило подчеркивает, что ранняя диагностика заболеваний почек может спасти жизни. Он призывает к расширению программы диспансеризации, чтобы снизить смертность от почечных заболеваний, которая, по прогнозам, может занять пятое место к 2040 году.
Читайте также:
В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул
Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза
Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков скончался от онкозаболевания
Дарья Осипова