В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул

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Российские работодатели получат право привлекать подростков с 14 лет на работу в выходные дни во время каникул. Об этом пишет ТАСС.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений», — говорится в сообщении.
Нововведение внесено в поправки ко второму чтению. Его планирует поддержать профильный комитет Госдумы РФ.
Обязательным условием для работы подростков в выходные будет письменное согласие на это. Если ребенку 15 лет, то его он может написать сам, а если 14, то это должен будет сделать родитель.
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