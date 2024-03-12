У каждой четвертой: Врач раскрыл, какие болезни можно выявить по ногтям

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Резкое изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Дерматолог Ирина Гостева в том же эфире на телеканале «Россия 1» заявила, что хороший врач по состоянию ногтей может понять, переживал ли человек инфаркт или инсульт в своей жизни. Она рекомендовала в случае подозрений на такую симптоматику обратиться к участковому терапевту в поликлинику и сдать анализы.
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