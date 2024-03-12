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У каждой четвертой: Врач раскрыл, какие болезни можно выявить по ногтям

Врач Мясников: Анемию или тиреоидит в организме можно определить по ногтям
12 марта 2024, 17:30
Фото: iStock/marigo20

Фото: iStock/marigo20

Резкое изменение формы ногтей у женщины может быть симптомом анемии или тиреоидита, заявил главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Оказывается, что по состоянию ногтей можно определить наличие у человека определенных заболеваний. Если ногти резко начинают иметь вогнутую форму, со впадинкой, трансформация может свидетельствовать о железодефицитной анемии. Каждая четвертая женщина страдает аутоиммунным тиреоидитом и у каждой четвертой имеются изменения формы ногтей. Однако, Мясников сообщил, что не всегда два этих фактора могут совпадать друг с другом.

Дерматолог Ирина Гостева в том же эфире на телеканале «Россия 1» заявила, что хороший врач по состоянию ногтей может понять, переживал ли человек инфаркт или инсульт в своей жизни. Она рекомендовала в случае подозрений на такую симптоматику обратиться к участковому терапевту в поликлинику и сдать анализы.

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#врач
#болезни
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Для подмосковных школ закупят более 30 интерактивных панелей
12 марта 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

31 интерактивную панель приобретут для подмосковных школ, ведущих преподавание по адаптированным общеобразовательным программам, тендер на закупку уже размещён на площадке для электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Закупка будет проведена по программе «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», — отмечается в сообщении.
Начальная стоимость лота составляет 12 миллионов 768 тысяч 763 рубля 32 копейки. Заявки на тендер принимаются до 20 марта. Интерактивные панели получат образовательные учреждения в Лыткарине, Красногорске, Шатуре, Орехово-Зуеве, Луховицах, Одинцове, Подольске, Богородском и Наро-Фоминском округах.

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#школы
#оборудование
#московская область
#комитет по конкуретной политике мо
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Украинцы активно переписывают авто на жён, боясь санкций за уклонение от призыва
12 марта 2024, 17:46

Фото: iStock/Domepitipat

Украинские мужчины в два раза чаще стали переписывать автомобили на жён, опасаясь санкций за уклонение от призыва. Об этом пишет издание «Страна».
Представленные данные взяты из официальной статистики МВД Украины, уточняет издание. Согласно им, за первые два месяца текущего года было заключено в общей сложности 2275 договоров дарения. Последний раз пиковые значения наблюдались в декабре 2023 года и составляли 470 договоров.

Издание отмечает, что такой рост числа договоров дарения связан с тем, что мужчины переписывают свои автомобили на жён из-за указанного в законопроекте об ужесточении мобилизации предложения об ограничении прав уклонистов в распоряжении имуществом и управлении автомобилями.

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#автомобили
#законопроект
#договор
#украина
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Губернатор Воробьёв напомнил о важности порядка и легитимности на выборах президента
12 марта 2024, 17:40

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил в преддверии президентских выборов избирательный участок, расположенный в деловом и культурном центре «Костино» в Королёве, и пообщался с членами участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что всё готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку. Для нас очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность», — сказал глава региона.
Он также отметил, что на выборах ожидается высокая явка.

В свою очередь, председатель участковой избирательной комиссии №1054 Анна-Мария Вакарь рассказала губернатору, что намерение проголосовать высказали даже космонавты, которые сейчас находятся на МКС.

«Наша комиссия участвовала в обходах, мы информировали людей о возможностях голосования: какие есть способы. Некоторые наши граждане сейчас находятся в космосе. Трое из них будут голосовать на орбите через доверенных лиц. Космонавтам зачитают бюллетень, они сделают выбор, а доверенные лица сделают соответствующую отметку и опустят бюллетени в урну», — пояснила Вакарь.
В этом году в Московской области более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий участвовали в информировании населения о выборах. О своём опыте рассказала председателем участковой избирательной комиссии №1099 Татьяна Зеленцова. По профессии она учитель, и вся её УИК состоит из учителей.

«Когда были обходы, родители и выпускники всегда очень тепло нас встречали. Говорили, что с радостью придут на выборы и проголосуют. Для учителей это особая миссия, потому что мы воспитываем будущее поколение», — пояснила Зеленцова.
Свой немалый опыт использует на предстоящих выборах председатель территориальной избирательной комиссии города Королёв Владимир Печенин: в ТИКе он состоит уже десять лет, а в прошлом году организовывал экстерриториальные избирательные участки для жителей Подмосковья на новых российских территориях, чтобы граждане смогли принять участие в выборах губернатора.

Андрей Воробьёв также рассказал собравшимся, что в понедельник в школах Московской области стартовала «Неделя добрых дел», в ходе которой ребята плетут маскировочные сети и пишут письма для бойцов СВО, а также расписывают глазурью пряники и пекут блины. Губернатор отметил, что первый день выборов приходится на учебную пятницу и предложил, чтобы в школах в этот день акцент был сделан на патриотическом воспитании.

Выборы президента Российской Федерации будут проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#королёв
#андрей воробьёв
#выборы
#президент
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В мае состоится XIX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
12 марта 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

XIX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 15-17 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В форуме примут участие около 10 000 тысяч участников со всей страны. Выставка будет проходить на территории МВЦ «Крокус Экспо».

«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» давно стал эффективной экспертной площадкой по вопросам оптимизации законодательства в сфере закупок. В рамках деловой программы традиционно вырабатываются решения, направленные на поддержку российских производителей и формирование долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники Форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», — поделился первый замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия участники смогут узнать особенности системы государственных закупок и освоить новый рынок сбыта товаров или услуг.

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#мероприятия
#предприниматели
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В Подмосковье обновят оборудование более 500 детских площадок
12 марта 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Полную замену оборудования проведут на 535 детских игровых площадках в Московской области в текущем году, кроме того, будут созданы 132 новые площадки, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Оборудование планируется обновить на площадках четырёх типов: это 247 игровых пространств площадью 200 квадратных метров с пятью игровыми элементами, 149 игровых площадок площадью 150 квадратных метров с пятью игровыми элементами, 107 площадок площадью 100 кв. м. с четырьмя объектами игрового оборудования, а также пять воркаут-площадок с пятью тренажёрами», — говорится в сообщении.
132 новые площадки будут двух типов: площадью 450 квадратных метров, где разместят девять игровых элементов, и площадью 300 квадратных метров с восемью игровыми конструкциями.

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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#московская область
#подмосковье
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Юные лесоводы из Подмосковья стали призерами онлайн-викторины
12 марта 2024, 17:04

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской област

Юные лесоводы и их наставники из Подмосковья стали победителями и призёрами онлайн-викторины. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В общей сложности в викторине принимали участие 729 человек из 38 регионов России

«Организаторы подготовили очень интересные вопросы, возможно поэтому наравне с ребятами к викторине подключились руководители наших подмосковных школьных лесничеств», — поделился заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, курирующий школьные лесничества, Дмитрий Новиков.

Почетное перво место занял Рамиль Аллахвердиев. Серебряными призерами стали Александр Соболев, Дарья Карева, Макар Жуков и Владимировна Крупнова . Кроме этого бронзу получили Виктория Ягодкина и Максим Попов.

Стоит отметить, что среди наставников второе место завоевала Елена Егоровна Кузнецова — наставник школьного лесничества «Родничок».

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#подмосковье
#дети
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Жители Подмосковья смогут узнать о работах по благоустройству по QR-коду
12 марта 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Полную информацию о работах по благоустройству в Московской области жители и гости региона смогут получать при помощи баннеров с QR-кодами, которыми будут снабжены все благоустраиваемые территории. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для всеобщего удобства на строящихся объектах, будут находиться баннеры с QR-кодами. С их помощью все желающие смогут получить информацию об объекте, ходе строительства и дате завершения работ», — цитируются в сообщении слова Михаила Хайкина.
Для получения сведений нужно будет воспользоваться смартфоном. При наведении на код появится ссылка на одну из страниц официального сайта министерства благоустройства, по которой будет размещена вся запрашиваемая информация.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории Московской области планируется благоустроить 95 объектов: 23 пешеходные зоны, 16 скверов и восемь детских скверов, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных а также пять стел.

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» открылся в Сергиевом Посаде
12 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Сергиевом Посаде стартовал слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Слет призеров областного конкурса проводится ежегодно округе победителя конкурса.

«На торжественном открытии слета Владимир Назаренко, который представил Подмосковье на федеральном этапе конкурса «Учитель года» в 2023 году, по традиции передал фарфорового пеликана новому победителю – Марии Хачатуровой, она поборется за звание «Учителя года России» уже этой осенью. А статуэтка пеликана – символ всероссийского конкурса лучших учителей – расписана в стилистике гжели, одного из самых известных подмосковных промыслов», — отметили в министерстве.

На протяжении всего слета участники будут принимать участие в круглых столах и открытых уроках. Также будут подготовлены мастер-классы и творческие лаборатории на разные тематики.

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#традиции
#профессии
#форум
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В России начнут массово заменять старые лифты
ВЦНСП объявил о запуске программы по замене старых лифтов
12 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/kadmy

В российских городах начнут массово заменять устаревшие лифты. Об этом в беседе с телеканалом «360» сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.
Он подчеркнул, что процесс реконструкции пройдёт в несколько этапов. На реализацию проекта выделены «беспрецедентно огромные деньги» из государственного бюджета.

По словам Моора, старые лифты будут заменены на новые от отечественных производителей и фирм из дружественных стран, таких как Белоруссия и Китай.

Также, помимо лифтов в российских домах начнут заменять трубы, сантехнику и коммуникации.

Руководитель ВЦНСП отметил, что в Москве в рамках этой программы будут заменены 2,6 тысячи лифтов.

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