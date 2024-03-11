Врач объяснил причину увеличения веса после занятий спортом

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Часто люди не понимают, почему после занятий спортом весы показывают больший вес, вместо ожидаемого снижения. О том, с чем связана прибавка веса после тренировки и как тратить больше калорий эффективно рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.
«Дело в том, что когда мышцы получают не типичную для них нагрузку в структуре тканей образовываются микроскопические повреждения. Эти разрывы быстро заполняются водой, что и приводит к резкому незначительному увеличению веса после тренировки. Спустя неделю тело адаптируется и вы начнете видеть на весах стабильный минус», – комментирует врач.Для прибавки в весе после тренировок есть ещё несколько причин. В первую очередь, это рост мышечной ткани, а так как она тяжелее жировой в три раза, то и вес становится больше, но тело рельефнее и подтянутее. Также при неправильном питании или профиците калорий организм всё равно будет набирать вес, поскольку потребляет больше энергии, чем тратит.
«Важно также правильно отслеживать прогресс, зацикливание на цифрах весов не приведет к адекватному восприятию своего тела. При похудении в первую очередь нужно смотреть на то, как уходит лишняя жидкость, затем объёмы и только после на вес. Кроме того, ваш уровень энергии – это более чёткий индикатор того, правильно ли вы худеете. Слушайте своё тело и не допускайте перегрузок», – подытожил Садыков.Читайте также:
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