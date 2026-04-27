У кометы PANSTARRS внезапно появился второй хвост — ученые ждут редкое зрелище
У кометы C/2025 R3 (PANSTARRS) рядом с основным шлейфом неожиданно возник еще один след. О необычном явлении сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Об этом пишет «РИА Новости».
Телескоп LASCO заметил перемены за сутки до ухода небесного тела из зоны видимости. Признаки нового хвоста проявились в воскресенье, однако природу феномена специалисты пока не объяснили. Одна из главных версий связана с двумя облаками плазмы. Солнце выбросило их 23 и 24 апреля. По расчетам ученых, комета могла попасть под такой «удар» в середине дня 25 апреля.
Резкий рост плотности и температуры газа мог запустить формирование ионного хвоста. В обычных условиях солнечный ветер не дает такого эффекта. Исследователи не исключают и другие причины. Среди них — случайное совпадение или пробуждение гейзера на ядре.
В ближайшие дни объект должен выйти из солнечной засветки и стать видимым с Земли. Если дополнительный шлейф исчезнет, версия о кратком воздействии плазмы получит серьезное подтверждение.
